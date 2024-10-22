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MSB paylaştı! DENİZKURDU-1 Tatbikatı hız kesmiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen DENİZKURDU-1 Tatbikatına ilişkin paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
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MSB paylaştı! DENİZKURDU-1 Tatbikatı hız kesmiyor
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, DENİZKURDU-1 Tatbikatı'nın, 21-25 Ekim arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yapıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu atışlar başarıyla gerçekleşti

Tatbikatın ilk gününe ilişkin bilgi verilen paylaşımda, TCG GİRESUN firkateyninden satıhtan havaya güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W taarruz helikopterinden "CİRİT" ve SH-70 helikopterinden "TEMREN" füzesinin atıldığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Paylaşımda, söz konusu atışların başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.

DENİZKURDU-1 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

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