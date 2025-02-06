MSB'den 'Eurofighter' açıklaması! Fiyat teklifi bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İspanyol basınında çıkan ve alınacak 40 adet Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına dair haberler üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz"

“Hava Kuvvetlerimizin, harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik konfigürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok. Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek.”