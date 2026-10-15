MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Yetkilendirme süreçleri tamamlanmalı

Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalar ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Toplantının soru-cevap bölümünde ise Mekke Savunma İttifakı, F-35 alımı, CAATSA yaptırımları ve C-130J tedarik sürecine ilişkin sorular yanıtlanarak Bakanlığın değerlendirmeleri aktarıldı.

Konuşmasına şehitlere başsağlığı dileyerek başlayan Aktürk, "Öncelikle, Ankara’da görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş ile Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 14 Ekim’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet; kahraman silah arkadaşlarımızın kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümüne de değinen Aktürk, "Millî Mücadelemizin merkezi Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümünde; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 PKK’lı terörist daha teslim oldu"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, sınır güvenliği ve ülkenin kara, deniz ve hava sahasındaki savunma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Geçen hafta 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu aktaran Aktürk, hudutlarda 477 kişinin yakalandığını bildirdi. Yılbaşından bu yana yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalananların sayısının 13 bin 843’e ulaştığını kaydeden Aktürk, geçişleri engellenen 981 kişiyle birlikte bu yıl engellenen toplam kişi sayısının 54 bin 851 olduğunu ifade etti.

Aktürk ayrıca, Van’daki hudut hattında yürütülen arama ve tarama çalışmalarında yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

KFOR Komutanlığı İtalya’ya devredildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, Türkiye’nin 3 Ekim 2025’te ikinci kez üstlendiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 14 Ekim’de Genelkurmay Başkanı’nın katıldığı devir teslim töreniyle İtalya’ya devrettiğini bildirdi.

Görevin NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirildiğini belirten Aktürk, "KFOR’un yanı sıra NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden ziyaret

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 13-15 Ekim’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, 17-21 Ekim’de Pakistan’da gerçekleştirilecek Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın katılmasının planlandığını kaydetti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin bilgi veren Aktürk, "13 Ekim’de, komuta kademesi ile birlikte Ateş Serbest 2026 Faaliyeti’nin Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Sayın Bakanımız, aynı gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenen 4’üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı Gala Yemeği’ne iştirak etmiştir. Sayın Bakanımız bugün Polonya Genelkurmay Başkanı’nı kabul edecektir" dedi.

"Uluslararası toplumun İsrail’e karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerekiyor"

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını belirten Aktürk, "İsrail, bugün de katliamlarını ve kışkırtıcı söylemlerini sürdürmektedir. Hayatını kaybeden, evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılmaya mecbur bırakılan Filistinli sayısı İsrail’in insanlık dışı saldırıları ile her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Aktürk, "Filistin halkının çektiği ıstırapların görmezlikten gelinmemesi ve İsrail’in haddini aşan, insani değerleri hiçe sayan ve bölgemizi kaos ortamında tutan saldırılarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’e karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan Husi saldırılarına da değinen Aktürk, şunları kaydetti: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlali olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır.

Devam eden ve başlayacak tatbikatlar

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, İtalya, İngiltere ve Norveç’te icra edilen Steadfast Duel ile İstanbul’da gerçekleştirilen On Guard Komuta Yeri tatbikatlarının bugün sona ereceğini bildirdi.

Aktürk; İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli’de icra edilen Nusret-2026, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası, Romanya’da düzenlenen Carpathian Arc Kolektif Savunma ve Kore Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Çok Uluslu Mayın Harekâtı tatbikatlarının 16 Ekim’de, İtalya’daki Mare Aperto-2026 Tatbikatı’nın ise 25 Ekim’de sona ereceğini belirtti.

Mardin’de konuşlu 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında icra edilecek Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Yıldırım Seferberlik Tatbikatı’nın bugün başlayacağını aktaran Aktürk; Muğla’da Türkiye-Azerbaycan Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma-2026, Antalya’da Millî İnsansız Deniz Sistemleri-2026, Romanya’da Sarmis Komando Harekâtı ile Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarının 19 Ekim’de başlayacağını söyledi.

Aktürk, İzmir’de konuşlu 1’inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında gerçekleştirilecek Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik Tatbikatı’nın ise 21 Ekim’de başlayacağını bildirdi.

31 ülke askerî uçangöz yarışmasında buluşacak

Ankara’da 19-25 Ekim’de Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması’nın (BIMDTC 2026) düzenleneceğini açıklayan Aktürk, "Katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askerî alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği fırsatlarını artırmak maksadıyla, 21’i yarışmacı ve 10’u gözlemci olmak üzere toplam 31 ülkenin katılımıyla 19-25 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması icra edilecektir" dedi.

SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatları envantere alındı

Yerli ve millî savunma sanayisi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten

Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca SUNGUR Füzesi ve tetik tertibatı ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füzesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca ise SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatları envantere alınmıştır. MKE tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) ile savunma sanayisi paydaşlarımıza 155 mm uzun menzilli obüs mühimmatı teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Aktürk, konuşmasını, "Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" sözleriyle tamamladı.

Mekke Savunma İttifakı’nda yetkilendirme süreci

Toplantının soru-cevap bölümünde Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir" denildi.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin ise "Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

"6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız sürdürülmektedir"

Bakanlık, F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamasında, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir" bilgisini paylaştı.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik beklentinin vurgulandığı açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi.

İlk iki C-130J-30 uçağı için aralık ayında teslimat planı

C-130J tedarikine ilişkin Bakanlık açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 C-130J-30 uçağının artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Envantere alınmalarının ardından uçakların uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye’nin kendi imkân ve kabiliyetleriyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır" denildi.