Myanmar’a Su-30SME savaş uçağı teslimatı tamamlandı

Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Myanmar’a Su-30SME savaş uçaklarının teslimatı tamamlandı. Rusya tarafından finanse edilen teslimat kapsamında son iki uçak, 15 Aralık 2024’te resmi olarak hizmete girdi. İki ülke arasında imzalanan sözleşme kapsamında Myanmar, 6 adet Su-30SME savaş uçağı tedarik etmişti.

Söz konusu uçaklar resmi olarak envantere dahil edilmeden önce Mandalay’daki Meiktila Hava Üssü’nde Myanmar Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin kuruluşunun 77. yıl dönümünü nedeniyle askeri tören düzenlendi. Düzenlenen askeri törene Myanmar Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Başkanı General Min Aung Hlaing de katılırken ayrıca ülkeye en son ulaşan Su-30SME savaş uçakları da yer aldı.

Teslim edilen Su-30SME’ler, Naypyidaw Hava Üssü’nde konuşlandırıldı

Su-30SME uçakları için tedarik anlaşması, dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ocak 2018’de Myanmar’a yaptığı ziyareti sırasında yapılmıştı. Myanmar Kraliyet Hava Kuvvetleri, ilk 2 adet Su-30SME’yi Aralık 2022’de hizmete alırken ikinci partiyi ise Aralık 2023’te hizmete aldı. Son parti ise Aralık 2024’de düzenlenen resmi törenin ardından hizmete girdi. Her teslimat, Myanmar’ın askeri yeteneklerinin devam eden modernizasyonunu vurgulayan yıllık Hava Kuvvetleri Günü kutlamalarıyla aynı zamana denk geldi. Aynı zamanda her teslimata, operasyonel hazırlığı sağlamak için eğitim ve teknik ekipler de eşlik etti. Teslim edilen Su-30SME’ler, tüm ülkeyi kapsama alanına alan Naypyidaw Hava Üssü’nde konuşlandırılmıştır.

Myanmar’ın hava kuvvetleri envanteri halihazırda birden fazla ülkeden tedarik edilen çeşitli uçakları içermektedir. Bunlar arasında başlıca Rusya’dan 26 adet MiG-29, 18 adet Yak-130 ile Mi-24 ve Mi-17 helikopterleri bulunmaktadır. Ayrıca Çin’den FTC-2000G savaş uçakları, K-8W eğitim uçakları ve Y-8 nakliye uçakları da Myanmar’ın envanterinde bulunmaktadır. Öte yandan Grob G120TP ve ATR-42 gibi Avrupa yapımı eğitim ve nakliye uçakları da envanterinin bir parçasıdır. Ayrıca radar ve elektronik harp sistemleri, daha geniş modernizasyon çabalarının bir parçası olarak zamanla yükseltilmiştir.

Su-30SME savaş uçağının özellikleri

Su-30SM savaş uçağının bir ihracat varyantı olan Su-30SME, ilk kez 2018’de Singapur Hava Gösterisi’nde uluslararası alanda tanıtıldı. Uçak, Su-30MKI gibi diğer varyantlarda bulunan yabancı bileşenlerin yerini alan Rus yapımı aviyoniklerle donatılmıştır. Irkutsk Havacılık Fabrikası’nda üretilen Su-30SME, 34.000 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına, 16.100 metrelik bir servis tavanına ve Mach 1,75’lik maksimum hıza sahiptir. 12 sabit noktaya ve 8.000 kilogramlık bir yük kapasitesine sahiptir. Uçak, hava-hava muharebesi, kara saldırıları ve keşif görevleri için tasarlanmıştır. 3.000 kilometrelik operasyonel menzili uçuş sırasında yakıt ikmali kullanılarak uzatılabilir. Su-30MKI, Su-30MKA ve Su-30MKM gibi varyantları da içeren Su-30 serisi, Hindistan, Çin, Vietnam ve Cezayir dahil olmak üzere birçok ülkede faaliyet göstermektedir. 2024 itibarıyla 650’den fazla birim üretilmiştir ve bu da onu hem hava üstünlüğü hem de kara saldırısı görevleri için yaygın olarak kullanılan bir platform haline getirmiştir.