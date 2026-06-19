NATO ortaklığıyla yeni dönem: Portekiz yakın savunma altyapısını yeniliyor

Avrupa genelinde askeri bütçelerin revize edildiği ve sınır güvenliğinin ön plana çıktığı bir dönemde, Portekiz ve İspanya arasında kritik bir savunma iş birliğine imza atıldı. Portekiz deniz kuvvetlerinin modernizasyon hedefleri doğrultusunda açılan uluslararası tedarik süreci, komşu İspanya'nın önde gelen teknoloji ve savunma üreticisiyle ortaklığa dönüştü. NATO şemsiyesi altında yürütülen müzakerelerin tamamlanmasıyla birlikte, iki müttefik ülke arasındaki askeri entegrasyonu pekiştirecek stratejik bir teslimat takvimi başlatıldı.

47 adet deniz tipi uzaktan komutalı sistem teslim edilecek

Sözleşmenin teknik boyutuna bakıldığında, Portekiz savaş gemilerinin yakın savunma kabiliyetlerini üst seviyeye çıkaracak askeri sistemler öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında İspanyol şirket, Portekiz Donanması'na ait farklı sınıf gemilere entegre edilmek üzere 47 adet uzaktan komutalı stabilize silah platformu üretecek. Mühendislik ve test süreçlerinin ardından başlayacak olan lojistik takvim, gemi personelinin güvenliğini riske atmadan, operasyon merkezinden dijital ekranlar ve yapay zeka destekli hedef takip sistemleriyle tehditlerin bertaraf edilmesine olanak tanıyacak.

NATO destek ve tedarik ajansı devrede

Bu stratejik ticari anlaşmanın en dikkat çeken yönü ise alım sürecinin doğrudan NATO Destek ve Tedarik Ajansı kanalıyla organize edilmiş olmasıdır. İttifak üyesi ülkeler arasındaki askeri lojistiği, ortak standartları ve bütçe verimliliğini yöneten bu kurumsal mekanizma, Portekiz'in İspanya'da üretilen en doğru teknolojiye en rasyonel maliyetle ulaşmasını sağladı. İspanyol üreticinin küresel rakiplerini geride bırakarak bu kontratı kazanması, şirketin deniz savunma sistemlerindeki Ar-Ge başarısını uluslararası arenada tescillerken, önümüzdeki süreçte diğer müttefiklerden gelebilecek olası siparişlerin de kapısını aralıyor.