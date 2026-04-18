NATO’da savunma harcamalarında eşik aşıldı: Türkiye iki kriterde de üstte yer aldı

NATO liderlerinin güvenlik ve savunma gündemini ele alacağı 2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak. Zirveye gidilirken ittifakın iç dengelerine bakmak için en iyi göstergelerden biri, üye ülkelerin savunma harcamalarında son birkaç yılda yaşanan yükseliş oluyor.

Research İstanbul’un Susam Bülteni Nisan 2026 sayısında yer alan verilere göre, NATO’nun uzun süredir referans alınan %2 savunma harcaması hedefi 2025 itibarıyla tüm müttefikler tarafından karşılanmış görünüyor.

2025 Lahey Zirvesi’nde ise müttefikler 2035’e kadar GSYH’nin toplam %5’i düzeyinde bir savunma ve güvenlik harcaması çerçevesine yönelme kararı aldı. Bunun en az %3,5’i NATO tanımına göre çekirdek savunma harcaması olacak; kalan %1,5’lik bölüm ise altyapı, siber güvenlik, dayanıklılık, istihbarat ve savunma üretim kapasitesi gibi daha genel güvenlik alanlarını kapsayabilecek.

İttifak uzun süredir de müttefikleri, savunma harcamalarının en az %20’sini ana teçhizat ve ilgili Ar-Ge kalemlerine ayırmaya çağırıyor.

Doğu Avrupa’da tehdit algısının daha yoğun hissedildiği ülkeler, özellikle Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, savunma harcamalarında NATO’nun eski %2 eşiğinin çok üzerine çıkmış durumda ve teçhizat harcamalarının oranın da diğer NATO ülkelerinden ayrışıyor.

Buna karşılık ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi büyük ekonomiler, mutlak harcama düzeyleri sayesinde ittifakın toplam savunma kapasitesinin ana taşıyıcıları olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin savunma harcamalarının GSYH’ye oranı ise %2,33 (cari fiyatlarla 36,4 milyar dolar) olurken, ekipman harcamalarının toplam savunma harcaması içindeki payı ise %27 oluyor.