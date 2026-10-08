Naval Group, İsveç'e 4 fırkateynlik anlaşma sonrası üretime geçti: İlk gemi 2030'da teslim edilecek

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İlk gemi HSwMS Lulea'nın teslimatının 2030 yılında yapılması planlanıyor. Dört gemilik programın yaklaşık 4,3 milyar Euro’luk bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

4 gemilik program: Lulea sınıfı

Sözleşme kapsamında dört fırkateyn İsveç Donanması'na Lulea sınıfı adıyla katılacak. Teslimat takvimi HSwMS Lulea için 2030, HSwMS Norrköping için 2032, HSwMS Trelleborg için 2033 ve HSwMS Halmstad için 2034 olarak açıklandı.

Proje, İsveç'in 1980'lerden bu yana gerçekleştirdiği en kapsamlı suüstü platform yatırımı olarak nitelendiriliyor. Hükümetler adına imzayı FMV Genel Müdürü Mikael Granholm ile Naval Group Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Eric Pommellet atarken, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin de törene eşlik etti.

FDI hattında toplam sipariş 13'e çıktı

Gemiler, Fransız Fregate de Defense et d'Intervention (FDI) tasarımı temel alınarak geliştirilecek. Ters çevrilmiş pruva yapısıyla yüksek deniz durumlarında üstün stabilite sağlayan FDI, uzun süreli ve yüksek yoğunluklu görevler için tasarlanmış çok maksatlı bir platform olarak öne çıkıyor.

Lulea sınıfı, Fransız FDI mimarisi üzerine İsveç teknolojilerini entegre edecek. Gemilerde Saab'ın Giraffe 1X radarları, RBS15 gemisavar füzeleri ve BAE Systems Bofors topları kullanılacak. Hava savunma ve denizaltı savunma harbi sınıfın iki temel görev alanı olarak belirlendi.

İsveç siparişiyle birlikte toplam FDI siparişi 13 gemiye ulaştı. Söz konusu gemiler üç farklı NATO donanması için üretilecek. Naval Group, FDI üretim hattının yılda iki gemi teslim edebilecek kapasitede olduğunu ve 2030 sonrası için yeni teslimat slotlarının açık olduğunu açıkladı.

Naval Group Yüzey Gemileri İcra Başkan Yardımcısı Vincent Martinot-Lagarde, "İsveç makamlarına güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Uzmanlığımızı İsveç'in egemenliği ve deniz üstünlüğüne hizmet etmek için kullanmak büyük bir onur" dedi.