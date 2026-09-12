Northrop Grumman'a ABD'den 38,7 milyon dolarlık iki savunma sözleşmesi

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Şirketin Virginia'daki Radford birimine, standart dışı mühimmat tedariki amacıyla 19 milyon 999 bin 798 dolarlık sözleşme verildi. Sabit fiyatlı ve belirsiz teslimat-belirsiz miktar yapısındaki anlaşma kapsamında işin kapsamı ve finansman, verilecek münferit siparişlere göre belirlenecek.

Sözleşme için iki firmadan teklif alındı. ABD Ordusu Sözleşme Komutanlığı'nın Rock Island Arsenal birimi tarafından verilen anlaşmanın 1 Ekim 2027'de tamamlanması planlanıyor. Northrop Grumman'ın Radford operasyonları, ABD'nin mühimmat üretim altyapısında önemli tesislerden biri olarak öne çıkıyor.

B-2 için üretim sözleşmesi genişletildi

Northrop Grumman'ın Oklahoma City birimine ise mevcut bir teslimat emrinde 18 milyon 730 bin 567 dolarlık değişiklik yapıldı. Düzenleme, B-2 bombardıman uçaklarında kullanılan sıcak arka kenar parçalarının üretim ve imalatını kapsıyor.

Çalışmalar Utah'ta yürütülecek ve değişikliğin tamamlanma tarihi 10 Temmuz 2029 olarak belirlendi. Sözleşmenin finansmanında ABD Hava Kuvvetleri'nin 2026 mali yılı savunma çalışma sermayesi kaynakları kullanılacak.

İki sözleşme birlikte değerlendirildiğinde, Northrop Grumman'ın ABD savunma tedarik zincirindeki hem mühimmat hem de stratejik hava platformlarına yönelik üretim faaliyetlerinin devam ettiği görülüyor. Şirketin mühimmat portföyünde orta ve büyük kalibreli mühimmatların yanı sıra hassas güdümlü mühimmat çözümleri de bulunuyor.