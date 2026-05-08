Northrop Grumman’dan ABD Donanması’na kritik teslimat: 70. uçak envantere girdi

Northrop Grumman, ABD Donanması’nın havadan erken ihbar ve kontrol (AEW&C) kabiliyetini artırmak amacıyla yürütülen program kapsamında 70. uçağın teslimatını başarıyla tamamladı. ‘Dijital Oyun Kurucu’ olarak nitelendirilen E-2D Advanced Hawkeye, uçak gemisi görev gruplarının merkezinde yer alarak karmaşık tehdit senaryolarına karşı durumsal farkındalık sağlıyor. Nisan ayı sonunda duyurulan bu teslimat, donanmanın modernize edilmiş uçak filosunu tam operasyonel kapasiteye ulaştırma hedefinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelişmiş radar teknolojisi ile kesintisiz gözetleme

E-2D platformunun kalbinde yer alan AN/APY-9 radarı, geleneksel sistemlerden farklı olarak hem mekanik hem de elektronik tarama yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu teknoloji, uçağın 360 derecelik bir kapsama alanında seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve düşük radar kesit alanına sahip hayalet uçakları çok uzak mesafelerden tespit etmesine olanak tanır. Sistemin sağladığı yüksek çözünürlüklü veriler, deniz ve hava unsurları arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye taşır.

Küresel talep ve gelecek modernizasyon planları

ABD Donanması için planlanan toplam 86 uçaklık hedefe her geçen gün yaklaşılırken, Northrop Grumman müttefik ülkelerden gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor. Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri halihazırda bu platformu aktif olarak kullanırken, Fransa için üretilen ilk uçağın 2027 yılında envantere girmesi bekleniyor. Programın geleceğinde ise yapay zeka destekli karar destek mekanizmalarını içeren Block II yükseltmeleri ve siber güvenlik altyapısının daha da güçlendirilmesi yer alıyor.