Norveç, çok uluslu program kapsamında 20 adet Patria zırhlı aracı sipariş etti

Avrupa genelinde askeri modernizasyon ve sınır güvenliği yatırımları hız kazanırken, Kuzey Avrupa ülkeleri arasındaki ortak savunma refleksleri somut adımlarla büyüyor. Norveç hükümeti, bölgedeki müttefikleriyle askeri teçhizat uyumluluğunu en üst seviyeye çıkarmak için geliştirilen çok uluslu Ortak Zırhlı Araç Sistemi (CAVS) programı çerçevesinde önemli bir tedarik anlaşmasına imza attı. Yapılan resmi duyuruya göre Norveç, Finlandiyalı savunma sanayii üreticisi Patria tarafından geliştirilen 6x6 tekerlekli zırhlı araç modellerinden ilk etapta 20 adet sipariş ettiğini ilan etti. Bu stratejik alım, Norveç kara kuvvetlerinin sahadaki hareket ve sevk yeteneğini ciddi ölçüde tahkim etmeyi amaçlıyor.

Uzaktan komutalı silah sistemleri ve lojistik destek paketi

Resmi sözleşme maddelerine göre, Norveç ordusuna teslim edilecek zırhlı platformlar sıradan birer personel taşıyıcı olmanın çok ötesinde taktiksel kabiliyetler barındırıyor. Araçların tamamı, modern savaş alanlarının en kritik koordinasyon ihtiyacı olan komuta ve kontrol (C2) konfigürasyonuna uygun dijital altyapıyla üretilecek. Sahadaki askeri personelin güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına araçların üzerine Protector RS4 uzaktan komutalı silah istasyonları entegre edilecek. Bu gelişmiş silah kuleleri, mürettebatın araç dışına çıkmasına gerek kalmadan, gece ve gündüz koşullarında yüksek isabet oranıyla hedef imhasına olanak tanıyor. Tedarik paketinin sadece araç teslimatıyla sınırlı kalmadığı; Norveç askeri personelinin operasyonel eğitimi, uzun vadeli yedek parça akışı, ağır iklim koşullarına uygun bakım mimarisi ve kapsamlı lojistik destek hizmetlerinin de sözleşme bütçesine dahil edildiği bildiriliyor.

İskandinavya savunmasında yeni bir ortaklık modeli doğuyor

Finlandiya, İsveç, Letonya ve Almanya gibi ülkelerin de daha önce dahil olduğu CAVS programına Norveç’in de resmen ortak olması, Avrupa'nın kuzeyindeki askeri bloklaşmayı yeni bir boyuta taşıyor. Bu çok uluslu platform sayesinde katılımcı ülkeler, aynı tip askeri araçları kullanarak hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de ortak operasyonlarda lojistik pürüzleri sıfıra indiriyor. Norveç savunma bütçesinden karşılanacak olan bu alımın ilk parti teslimatlarının 2026 yılı içerisinde başlaması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında, yerli sanayii katılım payının artırılması ve Norveç’in envanterindeki eski zırhlı araçların tamamen bu yeni nesil sistemlerle değiştirilmesi hedefleniyor. Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) kuzey kanadını güçlendiren bu hamle, gelecekte benzer zırhlı platformların ortak Ar-Ge projeleriyle geliştirilmesine de zemin hazırlıyor.