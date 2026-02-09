Norveç, denizaltı filosunu güçlendiriyor

Yeni sipariş, Norveç ile Almanya arasında yürütülen ortak denizaltı programının genişletildiğini ortaya koyarken, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi’ni kapsayan güvenlik mimarisi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Program, Norveç Donanması’nın uzun vadeli savunma planlamasında sualtı unsurlarının ağırlığını artırmayı hedefliyor.

Type 212CD denizaltılar stratejik görevler için tasarlandı

Type 212CD sınıfı denizaltılar; düşük akustik iz, gelişmiş sonar ve sensör sistemleri ile uzun süreli gizli operasyon kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı. Platformların, denizaltı savunma harbi, istihbarat ve keşif faaliyetleri ile kritik deniz yollarının kontrolü gibi görevlerde kullanılması planlanıyor.

Norveç Savunma Bakanlığı, ek siparişin mevcut teslimat takvimiyle uyumlu biçimde ilerleyeceğini ve denizaltıların NATO standartlarıyla tam uyumlu olarak donatılacağını bildirdi. Program kapsamında bakım, eğitim ve lojistik altyapının da eş zamanlı olarak güncelleneceği kaydedildi.

Yeni sözleşme, Avrupa savunma sanayii açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. TKMS’nin sipariş portföyünün genişlemesi, Avrupa’nın denizaltı üretim ve entegrasyon kabiliyetinin sürdürülmesine yönelik stratejik yaklaşımın bir parçası olarak görülüyor. Type 212CD programı, deniz platformlarında bölgesel üretim kapasitesini korumayı hedefleyen savunma politikalarıyla uyumlu şekilde ilerliyor.