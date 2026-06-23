Norveç F-35’lerinden Arktik semalarında Rus bombardıman uçaklarına yakın takip

Kuzey Buz Denizi, Barents Denizi ve Laptev Denizi üzerindeki tarafsız suların üzerinde icra edilen bu uçuş, bölgede tırmanan jeopolitik güç rekabetini bir kez daha gözler önüne serdi. Rusya askeri yönetimi uçuşun uluslararası kurallara tam uyumla yapıldığını açıklarken, Norveç askeri kanadı ise sınır güvenliğini ve ortak savunma hattını korumak adına havada kalma ve izleme operasyonlarını %100 başarı oranıyla tamamladıklarını bildirdi.

Kuzey Kutbu ve çevresindeki hava sahasında askeri hareketliliğin tırmandığı bir dönemde, uzun menzilli havacılık operasyonlarının en büyük unsurları aktif bir misyon için havalandı. Rusya Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan ve dünyanın en büyük süpersonik stratejik füze taşıyıcı platformları olarak bilinen iki adet Tu-160 bombardıman uçağı, Kuzey Kutbu'nun tarafsız suları üzerinde uzun soluklu bir operasyona imza attı. Havada yakıt ikmali sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı bu devriye görevi sırasında, Rus savaş jetleri MiG-31 platformlarından oluşan bir eskort filosuyla gökyüzünde koruma kalkanı oluşturdu.

Norveç savaş jetlerinden radikal hava savunma reaksiyonu

Rus stratejik filosunun uluslararası rota üzerindeki ilerleyişi, bölge sınırlarında tetikte bekleyen kıtasal hava savunma mekanizmalarını harekete geçirdi. Rus uçaklarının kendi operasyon sahalarına yaklaşması üzerine alarm durumuna geçen Norveç Hava Kuvvetleri, üslerinden kaldırdığı beşinci nesil F-35 hayalet savaş uçaklarıyla Rus bombardıman filosuna anında havada önleme yaptı. Sınır hattı boyunca devam eden yakın takip sürecinde, Norveç jetleri uçuş güvenliğini tehlikeye atmadan ve uluslararası havacılık hukukunu ihlal etmeden Rus unsurlarını adım adım izleyerek gözetim altında tuttu.

Jeopolitik güç mücadelesi ve ortak savunma vizyonu

Kuzey rotalarında yaşanan bu son hava karşılaşması, Arktik bölgesindeki enerji kaynakları ve stratejik geçiş yolları üzerindeki küresel hakimiyet mücadelesinin askeri kanada yansıyan en net göstergesidir. Bölgedeki keşif faaliyetlerinin %40 oranında artış gösterdiği bu kritik süreçte sınır güvenliğinden taviz verilmeyecektir. Tarafların havada sergilediği profesyonel yaklaşım sayesinde operasyon tehlikeli bir krize dönüşmeden tamamlanırken, bu tür önleme faaliyetleri önümüzdeki dönemde de bölgedeki en temel rutin süreçlerden biri olmaya devam edecektir.