Norveç, Patria ile CAVS çerçeve anlaşması imzalayarak 6x6 seri tedarik sürecini başlattı

Norveç, mekanize birliklerinin operasyonel kabiliyetini artırmak ve İskandinav coğrafyasındaki caydırıcılığını pekiştirmek adına kararlı bir adım attı. Ülkenin savunma tedarikinden sorumlu otoriteleri, Avrupa genelinde genişleyen Ortak Zırhlı Araç Sistemi (CAVS) programı kapsamında Finlandiya merkezli savunma sanayi üreticisi Patria ile resmi çerçeve sözleşmesini imzaladı. Seri üretim ve lojistik entegrasyon süreçlerinin önünü açan bu kritik imza ile Norveç Silahlı Kuvvetleri, taktik tekerlekli zırhlı araç filosunun modernizasyonunda yeni bir safhaya geçti.

Çok uluslu program yönetimi ve müttefik lojistik standardizasyonu

Finlandiya ve Letonya'nın başlattığı, ardından İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık gibi güçlü aktörlerin dahil olduğu CAVS platformu, katılımcı ülkelere ölçek ekonomisinden faydalanma imkanı sunuyor. Geçtiğimiz dönemde programa dahil olan Norveç, imzalanan bu son anlaşmayla birlikte envanterindeki miadını doldurmuş eski nesil zırhlı personel taşıyıcı platformları kademeli olarak devre dışı bırakmayı planlıyor. Çok uluslu bu program, ortak parça tedariki, birleşik Ar-Ge yönetimi ve ömür devri maliyetlerinin minimize edilmesi gibi unsurlarla Kuzey Avrupa ve NATO ittifakı genelinde lojistik müşterekliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

6x6 modüler platformun operasyonel esnekliği ve koruma seviyesi

Sözleşmeye konu olan altı çeker modüler zırhlı platformlar, asimetrik tehdit ortamlarında sergilediği yüksek beka kabiliyeti ve gelişmiş balistik koruma standartlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek taktik mobilite yeteneğini güçlü güç aktarma organları ve bağımsız süspansiyon sistemiyle birleştiren araçlar, zorlu kış şartlarında bile kesintisiz intikal imkanı tanıyor. Modüler mimarisi sayesinde zırhlı personel taşıyıcı rolünün ötesine geçebilen platform; komuta kontrol unsurları, sıhhi tahliye konfigürasyonları ve ağır havan sistemleri gibi farklı muharebe işlevlerine uygun şekilde optimize edilerek Norveç'in tugay seviyesindeki vuruş gücüne doğrudan çarpan etkisi sağlıyor.