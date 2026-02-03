Norveç, uzun menzilli saldırı kapasitesini güçlendiriyor

Norveç, Güney Kore merkezli Hanwha şirketinden K239 Chunmoo uzun menzilli Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) siparişi verdi. Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik; 2 milyar dolar (19 milyar Norveç kronu) değerindeki anlaşma kapsamında Hanwha’nın fırlatma üniteleri ve eğitim faaliyetlerini 2028 ve 2029 yıllarında, füzeleri ise 2030 ve 2031 yıllarında teslim edeceğini ifade etti.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, Norveç hükümeti tarafından 29 Ocak günü yapılan açıklamada; 16 adet lançer sistemi ile menzili 500 km’ye kadar ulaşan mühimmatlar da dahil olmak üzere çok sayıda füze satın alınacağı duyuruldu. Chunmoo ÇNRA; KNDS, Rheinmetall ve Lockheed Martin yapımı Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gibi alternatif sistemler arasından tercih edildi. Yetkililer bu seçimin, Güney Kore sisteminin Norveç’in kara konuşlu topçu için belirlediği tüm gereklilikleri karşıladığını 500 km’ye kadar menzilde atış yapabildiğini ve en hızlı teslimat süresine sahip olduğunu ifade etti.

Norveç, Chunmoo sisteminde performans ve maliyeti önceliklendirdi

Norveç Savunma Malzeme Ajansı (NDMA) Genel Direktörü Gro Jære, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aldığımız teklifler doğrultusunda yaptığımız değerlendirmede, Hanwha’nın Chunmoo sisteminin Norveç Silahlı Kuvvetleri için performans, maliyet ve teslim kabiliyeti açısından en iyi bileşimi sunduğu sonucuna vardık. Hanwha’nın sunacağı genel çözümden son derece memnunuz ve kendileriyle iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.

Arktik bölgede Rusya ile sınırı bulunan Norveç, Ukrayna’daki savaşın modern muharebe ortamında uzun menzilli ve hassas ateş gücünün önemini açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulamakta. Defense News tarafından yapılan habere göre hükümet yetkilileri, kara konuşlu uzun menzilli topçu sistemlerinin ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini ve NATO’nun kuzey kanadındaki savunma planlamasına katkı sağlayacağını belirtmekte.

Hanwha Aerospace, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz dönemde Polonyalı savunma şirketi WB Electronics ile bir ortak girişim anlaşması imzalamıştı. Chunmoo sistemi de dahil olmak üzere Polonya’da füze üretimini kapsayan bu anlaşma, üretimin Avrupa topraklarında gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Norveç hükümetine göre bu durum, Avrupalı kullanıcılar için tedarik güvenliğini artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.