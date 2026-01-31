Norveç, uzun menzilli topçu kapasitesini güçlendiriyor

Norveç hükümeti, kara kuvvetlerinin ateş gücünü ve caydırıcılık kapasitesini artırmak üzere uzun menzilli topçu sistemlerini kapsayan kapsamlı bir savunma alımına onay verdi. Yaklaşık 19 milyar Norveç kronu tutarındaki anlaşmanın, ülkenin savunma modernizasyon programı çerçevesinde hayata geçirileceği bildirildi.

Uzun menzilli roket sistemleri envantere giriyor

Anlaşma kapsamında, Chunmoo çok namlulu roketatar sistemleri ile farklı menzil ve konfigürasyonlara sahip mühimmatların Norveç envanterine dahil edilmesi planlanıyor. Teslimatların aşamalı olarak gerçekleştirileceği, ilk etapta fırlatma sistemleri ve eğitim unsurlarının sağlanacağı belirtildi.

Savunma yetkilileri, söz konusu sistemlerin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti sayesinde Norveç Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel esnekliğini artıracağını vurguladı. Sistemlerin, yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı konuşlanma avantajı sunduğu kaydedildi.

Alım kararında, teslim süresi, operasyonel uyumluluk ve mevcut güvenlik tehditleri gibi unsurların belirleyici olduğu ifade edildi. Özellikle kuzey bölgelerinde artan güvenlik risklerinin, uzun menzilli ateş destek unsurlarına olan ihtiyacı öne çıkardığı belirtildi.

Norveç’in bu adımı, NATO çerçevesinde kolektif savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla da uyumlu görülüyor. Hükümet, önümüzdeki dönemde kara ve hava unsurlarını kapsayan savunma yatırımlarına öncelik vermeyi sürdüreceğini bildirdi.