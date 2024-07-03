Norveç’ten NASAMS hava savunma sistemi tedariki

Norveç, Kongsberg Defence & Aerospace şirketinden NASAMS hava savunma sistemi tedarik etmek üzere 450 milyon dolar (4.8 milyar NOK) tutarında sözleşme imzaladı. 28 Haziran günü imzalanan sözleşme kapsamında teslimatların 2027 yılında başlaması planlanmakta. Kongsberg Defence & Aerospace şirketinin Başkanı Eirik Lie, ilgili sözleşmenin ardından şu ifadelere yer verdi:

“Norveç’in savunma yetenekleri için son teknoloji bir hava savunma sistemi, ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumak için ve stratejik olarak hayati öneme sahiptir. Bu teslimat, mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koymak için geliştirilen en son nesil NASAMS hava savunma sistemini Norveç’e sağlayacaktır.” RTX Corporation ve Kongsberg şirketleri tarafından Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri ve müttefik ülkeler için geliştirilen NASAMS, ağ merkezli bir hava savunma sistemidir. Hâlihazırda 13 ülkenin envanterinde bulunan bu sistem, hava unsurlarıyla olan entegrasyon kabiliyeti ve sürekli olarak alabildiği operasyonel yükseltmeler ile sınıfında öne çıkmaktadır.

NASAMS, füze ateşleme modülü ve lançer sisteminden oluşuyor

NASAMS; ağ merkezli mimariye sahip olup füze ateşleme modülü, AN/MPQ-64 Sentinel radarı ve lançer sisteminden oluşmaktadır. NASAMS hava savunma sistemi; AMRAAM, AMRAAM-ER ve AIM-9X hava-hava füzelerini ateşleyebilmektedir. Buna ek olarak 2021 yılında Raytheon, NASAMS için ürettiği orta menzilli GhostEye MR hava ve füze savunma radarını tanıtmıştı. GhostEye MR ile NASAMS sisteminin tarayabildiği menzil ve irtifa da artmış oldu.

NASAMS hava savunma sisteminden AMRAAM-ER füzesi ateşlenmişti

2024 yılının Şubat ayında RTX Corporation şirketinin alt yüklenicisi olan Raytheon, NASAMS hava savunma sisteminden AMRAAM-ER hava-hava füzesini başarıyla ateşlediğini duyurmuştu. İlgili test, AMRAAM-ER füzesinin NASAMS lançerinden güvenli bir şekilde ateşlenmesini ve füzenin doğru uçuş rotasında olup olmadığını içermekteydi. Testte kullanılan AMRAAM-ER füzesinin yeni konfigürasyonda, AIM-120C-8 füzesinin güdüm kiti kullanılırken itkisi daha yüksek bir roket motoruna yer verilmişti. Bu bağlamda, Raytheon Başkanı Paul Ferraro şu sözleri söylemişti:

“Bu yeni teknolojilerin AMRAAM-ER füzesine entegrasyonu, yüzeyden fırlatılan mühimmatın ileri düzey yeteneklerinin uzun yıllar boyunca korunmasını sağlıyor. Çevik yazılım yükseltmeleri, gelişen tehditlerin önünde kalmak için AMRAAM’ı geliştirmeye devam edecek.”