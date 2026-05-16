Norveç’ten Ukrayna’ya 2,8 milyar kronluk askeri finansman

Avrupa genelinde derinleşen savunma ve güvenlik krizine karşı müttefiklerin lojistik destek hamleleri hız kazanıyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov arasında Oslo’da gerçekleşen üst düzey zirvenin ardından, Norveç’in Ukrayna ordusuna yönelik yeni mali taahhüdü kamuoyuna duyuruldu. Norveç, NATO şemsiyesi altında yürütülen Öncelikli Ukrayna İhtiyaç Listesi (PURL) girişimi üzerinden Kiev yönetimine 2,8 milyar Norveç kronu değerinde ek askeri yardım paketi sağlayacak.

PURL mekanizmasıyla ABD silah depolarına doğrudan erişim

NATO tarafından koordine edilen PURL mekanizması, müttefik ülkelerin sağladığı nakdi fonlarla ABD askeri stoklarında yer alan gelişmiş silah ve mühimmatların doğrudan satın alınarak en hızlı yoldan Ukrayna’ya sevk edilmesini amaçlıyor. İkili bürokratik müzakereleri ve tedarik zincirindeki tıkanıklıkları baypas eden bu finansal model, cephe hattındaki acil mühimmat eksikliklerinin kapatılmasında en efektif yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik, PURL üzerinden yapılan teslimatların sahada anında karşılık bulduğunu ve Ukrayna’nın savunma stratejisinde bu programa öncelik verdiğini belirtti.

Öncelikli hedef Patriot füzeleri ve hava savunması

Yeni tahsis edilen 2,8 milyar kronluk finansman paketinin odak noktasını, son dönemde enerji altyapısına yönelik artan balistik füze saldırılarına karşı Ukrayna hava sahasının korunması oluşturuyor. Bu kapsamda fonun büyük bir kısmı, hava savunma şemsiyesinin merkezinde yer alan Patriot bataryaları için önleyici füzelerin satın alınmasına ayrılacak. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2026 yılı öncelikleri doğrultusunda, uzun menzilli topçu mühimmatı tedariki ve Ukrayna yerel savunma sanayisinden drone alımı yapılması gibi kritik projeler de bu bütçeden finanse edilecek.

Ortak drone üretimi ve İskandinav savunma ittifakı

Oslo’da gerçekleştirilen temaslarda Ukrayna heyeti, Norveçli savunma sanayisi grubu Kongsberg Gruppen ile bir araya gelerek NASAMS hava savunma sistemlerinin kış öncesi füze tedariki süreçlerini de masaya yatırdı. İskandinav Savunma İş Birliği (NORDEFCO) temsilcilerine Ukrayna’nın yeni askerî stratejisini sunan Bakan Fedorov; insansız hava araçları, uzun menzilli mühimmatlar ve balistik savunma teknolojilerinde Norveç ile ortak üretim süreçlerinin genişletileceğini sinyalini verdi. Norveç hükümeti, bu stratejik yatırımlarla yalnızca Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü değil, tüm Avrupa ve İskandinav bölgesinin sınır güvenliğini tahkim etmeyi hedefliyor.