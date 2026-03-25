Okyanusta nükleer iş birliği: ABD’den Birleşik Krallık’a dev denizaltı onayı

Onaylanan Yabancı Askeri Satış (FMS) paketi, Birleşik Krallık’ın geliştirmekte olduğu yeni nesil denizaltıların operasyonel kabiliyetini doğrudan belirliyor. Anlaşma kapsamında; dikey fırlatma tüpleri, ortak silah sistemleri ve gelişmiş ağ donanımları gibi nükleer bir denizaltının en mahrem parçaları Londra’ya teslim edilecek. Bu donanımlar, İngiliz denizaltılarının ABD sistemleriyle tam uyumlu çalışmasını sağlayarak ortak operasyon kabiliyetini zirveye taşıyacak.

Teknik personel ve mühendislik entegrasyonu

Paket sadece donanım transferiyle sınırlı kalmıyor; iki ülkenin askeri personeli ve mühendisleri arasında "gömülü" bir çalışma modelini de hayata geçiriyor. ABD’li teknik uzmanlar, sistemlerin Birleşik Krallık denizaltılarına entegrasyonu için doğrudan sahada görev alacak. Kaynak kodlarından simülasyon eğitimlerine kadar uzanan bu destek, nükleer denizaltı inşasında yaşanabilecek teknik darboğazları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Savunma devleri sahaya iniyor

Bu dev onayın ardından Huntington Ingalls, General Dynamics ve Lockheed Martin gibi ABD’li savunma devleri, Birleşik Krallık’ın tersanelerinde doğrudan rol almaya hazırlanıyor. Daha önce 50 milyon dolar seviyesinde olan teknik destek bütçesinin 1 milyar dolara revize edilmesi, programın tasarım aşamasından inşa aşamasına geçtiğinin en net göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu hamle, küresel savunma sanayisinde devasa bir nakit akışını da beraberinde getirecek.

Okyanusta yeni güç dengesi

Londra ve Washington arasındaki bu teknoloji ortaklığı, özellikle Kuzey Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki askeri dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip. ABD, en hassas denizaltı teknolojilerini paylaşarak Birleşik Krallık’ı küresel güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bu onay, sadece askeri bir satış değil, aynı zamanda müttefiklerin okyanuslardaki hakimiyetini perçinleyen stratejik bir mühür niteliği taşıyor.