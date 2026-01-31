Oracle, ABD Hava Kuvvetleri Cloud One programı için 88 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Cloud One programı, Hava Kuvvetleri’nin kurumsal bulut altyapısını modernize etmeyi ve görev odaklı, güvenli bir platform oluşturmayı hedefliyor. Oracle, bu anlaşmayla yalnızca veri depolama ve uygulama barındırma hizmeti sunmakla kalmayacak; aynı zamanda Hava Kuvvetleri’nin operasyonel süreçlerinin esnekliğini ve verimliliğini artıracak çözümler de sağlayacak.

Projenin 7 Aralık 2028’e kadar tamamlanması planlanıyor

Çalışmalar Oracle’ın belirlediği tesislerde yürütülecek. Projenin 7 Aralık 2028’e kadar tamamlanması hedefleniyor. Sözleşme, doğrudan kaynak temini yöntemiyle verildi ve 2026 mali yılı bütçesinden yaklaşık 280 bin dolar tahsis edildi. Bu kapsamda Oracle, hem lojistik hem de idari süreçleri yöneterek Hava Kuvvetleri’nin bulut altyapısına kesintisiz destek sağlayacak.

Anlaşmayı yöneten birim olan Air Force Life Cycle Management Center (Massachusetts), Oracle’ın hizmetlerinin programla uyumlu ve güvenli bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak. Merkez, platformun güvenlik standartlarını korurken, operasyonel performansının da en yüksek seviyede olmasını denetleyecek.

Uzmanlar, Oracle gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu tür askeri bulut sözleşmelerinin hem gelir açısından stratejik öneme sahip olduğunu hem de bulut teknolojilerinin kritik savunma operasyonlarında kullanımını genişlettiğini vurguluyor. Cloud One, Hava Kuvvetleri’nin dijital dönüşüm hedeflerinin merkezinde yer alıyor ve sektörün ileri teknoloji yeteneklerinin test edildiği önemli bir alan oluşturuyor.