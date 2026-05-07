Orta Doğu operasyonları Fransa’nın stoklarını zorladı: Mühimmat üretimi hızlanıyor

Avrupa savunma sanayinde stok krizi tartışmaları derinleşirken, Fransa’dan operasyonel kapasiteye dair kritik bir açıklama geldi. General Jerome Bellanger, müttefik operasyonları kapsamında yürütülen İHA ve füze önleme görevlerinin, ülkenin modern mühimmat rezervleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu açıkladı. Özellikle Rafale savaş uçakları tarafından kullanılan MICA füzelerinin tüketim hızı, Fransız savunma sanayiini üretim süreçlerini yeniden yapılandırmaya zorluyor.

MICA füzelerinde stok alarmı ve maliyet dengesi

Orta Doğu’daki çatışma alanlarında kullanılan sofistike füzelerin yüksek maliyeti ve üretim süresi, Fransız ordusunu yeni bir savunma stratejisi kurmaya itiyor. General Bellanger, pahalı hava-hava füzelerinin yerini alabilecek top sistemleri ve lazer güdümlü roketler gibi daha düşük maliyetli yöntemlerin geliştirilmesine öncelik verileceğini belirtti. Savunma devleri MBDA ve Thales ile yapılan görüşmelerde, üretim bantlarının modernize edilmesi ve teslimat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Savunma bütçesinde füze üretimi ana öncelik

Fransa’nın gelecek dönem savunma stratejisi, mevcut operasyonel açıkların hızla kapatılması üzerine kuruluyor. Hükümet, Aster ve SCALP-EG gibi stratejik sistemlerin yanı sıra yeni nesil mühimmat projeleri için yaklaşık 8,5 milyar Euro seviyesinde bir kaynağı stok yenileme programına ayırmayı planlıyor. Bu hamle, Fransa’nın hem bölgesel operasyonlardaki sürdürülebilirliğini korumayı hem de endüstriyel üretim hızını ordunun ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.