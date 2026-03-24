Orta Doğu’da savunma dengeleri değişiyor: Kuveyt’ten 8 milyar dolarlık radar hamlesi!

Kuveyt, bölgede yoğunlaşan hava tehditlerine yanıt olarak hava savunma sistemlerini kapsamlı bir şekilde modernize etme kararı aldı.

Kör noktaların sonu: LTAMDS ile 360° savunma

Bu anlaşmanın merkezinde, modern savaş sahasının en gelişmiş teknolojilerinden biri olan LTAMDS (Düşük Katmanlı Hava ve Füze Savunma Sensörü) yer alıyor. Mevcut Patriot sistemlerini modernize edecek olan bu yeni nesil radarlar, eski sistemlerin aksine 360 derecelik tam kapsama sağlıyor. Yani artık "kör nokta" kavramı Kuveyt savunması için tarihe karışıyor.

Dronlardan balistik füzelere tam blokaj

Kuveyt bu yatırımla sadece uçaklara değil; son yılların en büyük tehdidi haline gelen tek yönlü saldırı dronlarına (kamikaze İHA’lar), seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı aşılmaz bir duvar örmeyi hedefliyor.

Acil prosedürle onaylandı

Bölgedeki güvenlik risklerinin ciddiyeti nedeniyle satış süreci, ABD tarafından acil prosedür kapsamında hızlıca onaylandı. Bu adım, hem Kuveyt’in savunma mimarisini güçlendirmeyi hem de bölgedeki müttefik hava savunma ağını birbirine entegre etmeyi amaçlıyor.