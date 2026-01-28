Otokar’dan Romanya’da zırhlı araç üretimi için stratejik adım

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi C.N. Romtehnica S.A. (Romtehnica) tarafından açılan, 1059 adet 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç tedarikini kapsayan ve 857 milyon avro büyüklüğündeki ihale kapsamında COBRA II araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor. İhale kapsamında 781 aracın Romanya’da üretilmesi planlanıyor.

Romanya’da yerel üretim için "sahiplik" modeli

Savunmasanayist'in haberine göre, Otokar, Romanya’da kurulu ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A.’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların devralınmasına yönelik olarak, pay sahipleriyle pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkeleri belirleyen bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu adımla, yerel üretim kriterini karşılamak amacıyla oluşturulan “zorunlu ortaklık” yapısının “sahiplik” modeline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Mutabakat zaptı kapsamında devralınması öngörülen payların değerinin yaklaşık 85 milyon avroya karşılık geldiği bildirildi. Net borç ve işletme sermayesi dahil kapanış düzeltmelerinin ardından nihai tutar kapanışta kesinleşecek. İşlemin, Automecanica için yapılacak detaylı incelemenin tamamlanmasının ardından Pay Devir Sözleşmesi’nin imzalanması ve Romanya’nın rekabet ile milli savunma kurumlarından gerekli izinlerin alınmasıyla sonuçlandırılması planlanıyor. Sürecin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Otokar, mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL’ye devredebilecek.

Üretim altyapısı ve ortak girişimin geleceği

Automecanica, Otokar SRL’nin iş ortaklığı olan Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L.’nin sermayesini temsil eden payların yarısını elinde bulunduruyor. Şirketin, Romanya’da üretim için gerekli altyapı, tesis ve lisanslara halihazırda sahip olduğu belirtiliyor.

Automecanica paylarının devralınmasıyla birlikte, Romanya 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç tedariki ihalesi kapsamında kurulmuş ortak girişim aracılığıyla yürütülmesi planlanan faaliyetlerin doğrudan bu şirket üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yerel üretim anlaşmasının geçmişi ve Automecanica’nın deneyimi

Otokar, söz konusu ihale kapsamında yerel üretim şartını yerine getirmek amacıyla Automecanica ile daha önce anlaşmaya varmış ve iki şirket SAROM S.R.L.’yi kurmuştu. Bu yapı altında COBRA II araçlarının Romanya’da üretilmesi, pazarlanması ve servis desteğinin sağlanması planlanmıştı.

85 yıllık geçmişe sahip Automecanica, faaliyetlerine uçak bakımı ve parça üretimiyle başladı. Şirket, zamanla askeri alanda araç üretimi, bakım ve onarım faaliyetlerine; sivil ve ticari alanda ise özel treyler ve yarı treylerler, elektrikli şehir içi otobüsleri, konteyner, karoser ve özel araç şasilerini kapsayan geniş bir yetenek portföyüne ulaştı.