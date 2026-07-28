Özbekistan yerli zırhlı araç ve tank üretimine başladı

Orta Asya'da askeri kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni askeri yatırımlar, kendi öz kaynaklarıyla askeri araç ve ağır silah üretimine hız verdi. Tanıtılan otonom sistemli yerli zırhlı araçlar ve geliştirilmiş zırh paketine sahip tank projeleri, bölgedeki askeri caydırıcılık ve sanayi kapasitesini artırma hedeflerini simgeliyor.

Yerli savunma sanayisinde endüstriyel dönüşüm ve altyapı yatırımları

Orta Asya’nın askeri açıdan güçlü dinamiklerine sahip ülkelerinden Özbekistan, savunma sanayisinde yapısal bir dönüşüm hamlesini hayata geçiriyor. Gerçekleştirilen resmi ziyaretler kapsamında, Taşkent bölgesinde yer alan Nurafşon Özel Ekipman Fabrikası'nda tamamen yerli tasarım ve mühendislik çözümleriyle üretilen yeni nesil askeri araçlar denetlendi. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımlarla kurulan bu tesis, bundan sadece beş yıl önce neredeyse hiçbir askeri üretim kapasitesine sahip değilken, bugün ülkenin en stratejik ağır sanayi merkezlerinden biri konumuna ulaştı. Gerçekleştirilen bu hamleyle, uzun yıllar boyunca Sovyet döneminden kalan askeri teçhizat stoklarına dayanan yerel ordunun, kendi öz yeterliliğini sağlama noktasında önemli bir eşiği geride bıraktığı belirtiliyor.

Arslon ve Tofon platformlarının teknik yetenekleri ile zırh koruma paketleri

Fabrikada seri üretim aşamasına getirilen askeri donanımlar arasında, yerli imkanlarla tasarlanan 6x6 ve 8x8 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı serisi ‘Arslon’ dikkat çekiyor. NATO standartlarında Seviye 4 balistik koruma paketine sahip olan bu zırhlı araçlar, modern muharebe sahalarındaki asimetrik tehditlere karşı güçlü bir mukavemet sunuyor. Tanıtımda öne çıkan bir diğer yenilik ise 6x6 şasi üzerine monte edilmiş 155 milimetrelik ‘Tofon’ kundağı motorlu obüs sistemi oldu. Gelişmiş küresel konumlandırma, atış kontrol yazılımları ve karşı batarya mühimmatlarına sahip olan 27 tonluk bu otonom topçu platformu, yaklaşık 50 kilometre menzildeki hedefleri 30 saniye gibi kısa bir sürede imha edebilme kabiliyetiyle orduya lojistik ve operasyonel anlamda ciddi bir ateş desteği kazandırıyor.

Sovyet dönemi muharebe tanklarının modernizasyonu ve motor yenileme projeleri

Askeri üretim programının en kritik sacayaklarından birini ise envanterde bulunan eski Sovyet mirası teçhizatların günümüz teknolojisine adapte edilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda modernize edilen T-64 ana muharebe tankı, 125 milimetrelik yivsiz topu ve güçlendirilen gövde zırhıyla yeniden yapılandırıldı. Tankın orijinal beş silindirli eski motoru sökülerek yerine 12 silindirli ve 950 beygir gücündeki yüksek performanslı yeni bir dizel motor entegre edildi. Gerçekleştirilen bu mekanik dönüşüm, tankın arazideki manevra kabiliyetini ve hızını artırırken, operasyonel menzilini de 500 kilometreye taşıyarak eski zırhlı birliklerin modern ağ merkezli harp doktrinine pürüzsüz bir şekilde uyum sağlamasına imkan tanıyor.