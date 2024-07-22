Özbekistan'dan yeni zırhlı araçlar! Özbekistan’ın yerel olarak geliştirdiği ZPT’ler tanıtıldı

Özbekistan’ın ulusal yayın kuruluşu MTRK tarafından yapılan haberde Özbekistan’ın yerel olarak geliştirdiği ZPT’ler tanıtıldı. Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda Arslon 8×8 ZPT’nin sahadaki görüntüleri yer almakta. Bununla birlikte 4×4 Tarlon-M ZPT’nin görüntüleri de paylaşılan videoda yer aldı.

MTRK raporuna göre Arslon ZPT, çok sayıda çalışmanın yanı sıra yabancı zırhlı personel taşıyıcılarının analizleri sonucu ortaya çıktı. NATO standartlarında geliştirilen ZPT, Özbekistan Savunma Sanayii Ajansı’nda yer alan kuruluşların iş birliği sonucunda geliştirildi. Arslon ZPT’nin montajı 2020’de prototipi ortaya çıkan Tarlon 4×4 ile Qalqon 4×4 ZPT’nin üretildiği tesiste yapıldı. Montaj yapılan yer ise Özbekistan’ın başkenti Taşkent yakınında yer alan Krantas Group tarafından gerçekleştirilmiştir.

Arslon 8×8 ZPT

Araç, konfigürasyona bağlı olarak 32 ila 35 ton arasında ağırlığa sahiptir ve motorun önde sağda ve mürettebatın yanında yer aldığı geleneksel bir düzeni takip etmektedir. Sürücü, komutan ve topçudan oluşan mürettebat, arka arkaya oturmaktadır. Ayrıca konfor için araçta bir klima ünitesi bulunmaktadır.

Jan Kerdijk’e göre Arslon 8×8, İspanyol Escribano Mechanical & Engineering şirketinin Guardian 30 silah istasyonuyla donatılmıştır. Silah istasyonu doğrudan Arslon’un asker bölmesinin üzerine yerleştirilmiştir. Normalde bir MK 44 Bushmaster II ile donatılmış olsa da Escribano M&E üretimi istasyon, Sovyet 2A42 30mm otomatik topunun takılmasını da desteklemektedir. Özbek Ordusu, envanterinde BMP-2’lerin (aynı silahla) ve BTR-82A’ların (aynı mühimmatı kullanan 2A72 ile) donatılması nedeniyle bu seçeneğe yönelmiştir. İkincil bir silah olarak, 7.62mm’lik bir makineli tüfek ana silaha eş eksenli olarak monte edilmiştir.

Özbekistan Silahlı Kuvvetleri, Sovyet Ordusu’ndan miras kalan bir sorun olan tekerlekli ZPT eksikliğiyle karşı karşıya kalmıştır. Savunma Bakanlığı 1990’lı yıllarda Rus BTR-82A’ları ve eski BTR-80’leri tedarik etmiştir fakat sistemlerin eskimeye başlamasıyla birlikte Özbekistan yeni bir sistem arayışına gitmiştir. Yerli olarak geliştirilen Arslon ZPT, Özbekistan’ın isterlerine uygun olmasından dolayı büyük önem arz ediyor. Arslon 8×8 ZPT ile birlikte Tarlon 4×4 ZPT’nın daha gelişmiş hali olan Tarlon-M 4×4 ZPT de saha testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Öte yandan dördüncü versiyonu üretilen 13,5 ila 14,5 tonluk Tarlon-M zırhlı araç, polimer zırhlı kompozit malzemelerden yapılmış bir gövdeye sahiptir. Araç, 155 beygir motor gücüne sahip olup, 105 km/s azami hıza ve 750 km sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu ZPT, devriye gezmek, tehlikeli bölgelerde özel görevler yapmak, birlikleri korumak ve kollarını taşımak için tasarlanmıştır. Mobil grupların ve kontrol noktalarının ateş desteği, muharebe devriyeleri ve birliklerin ve nakliye kollarının güvenliği için kullanılmaktadır.