Pahalı füze devri bitiyor mu? Fransa ucuz dronları avlamak için Letonya girişimi BLAZE’i seçti

Savaş sahasında birkaç bin dolarlık ucuz insansız hava araçlarını düşürmek için milyon dolarlık mühimmatların harcanması, Batılı orduların cephaneliklerinde ciddi bir finansal tıkanıklığa yol açıyordu. Fransa Savunma Bakanlığı, akıllı yazılımlarla donatılmış bu yeni avcı platformu sayesinde askeri harcamalardaki mantıksız dengesizliği kökten çözmeyi amaçlıyor.

Havada kamikaze yöntemli fiziksel avcılık

Geliştirilen sistemin ana çalışma felsefesi, karmaşık ve hantal radar bataryaları yerine tamamen hız ve otonom odaklı bir müdahale yeteneğine dayanıyor. Tehdit algılandığı an dikey olarak gökyüzüne fırlatılan önleme aracı, bünyesindeki gelişmiş kamera sistemleri ve yapay zeka algoritmaları sayesinde hedef dronu havada kilit altına alıyor. Elektronik harp karıştırıcılarından etkilenmeyen bu hava avcısı, düşman mühimmatına gökyüzünde doğrudan çarparak her iki platformun da imha olmasını sağlıyor ve tehdidi yerleşim yerlerine ulaşmadan ortadan kaldırıyor.

Askeri lojistikte mühimmat tasarrufu dönemi

Bu tedarik kararının arkasındaki en büyük rasyonalite, modern orduların en büyük sorunu haline gelen stok yönetimi krizini çözmektir. Ukrayna ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmalardan elde edilen geri bildirimler, sabit hava savunma hatlarının ucuz drone sürüleri karşısında mühimmat kıtlığı yaşadığını net şekilde kanıtlamıştı. Fransa, kritik üslerin çevresine bu hafif ve seri üretilebilen avcı üniteleri yerleştirerek, elindeki nitelikli ağır füzeleri sadece büyük balistik tehditler ve savaş uçakları için saklama şansına kavuşuyor.

Baltık teknolojisinin Avrupa envanterindeki yükselişi

Paris'in Letonyalı bir teknoloji girişimine doğrudan güvenerek sözleşme imzalaması, kıta genelindeki askeri tedarik zincirinde yeni bir kırılmaya işaret ediyor. Büyük savunma devlerinin hantal ve yıllar süren geliştirme projeleri yerine, savaş sahasındaki tecrübelere göre anında yazılım güncelleyebilen küçük ve esnek teknoloji firmaları öne çıkıyor. Bu entegrasyon dalgası, Baltık ülkelerinin otonom sistemlerdeki yazılım gücünün, Avrupa'nın lokomotif orduları tarafından resmen tescil edilmesi anlamına geliyor.