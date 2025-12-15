Pakistan Hava Kuvvetleri F-16’ları 2040’a kadar hizmette tutacak

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Pakistan’a 686 milyon dolar tahmini maliyet ile Link-16 haberleşme sistemi, aviyonik bileşenler ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye 8 Aralık 2025 tarihinde sundu.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, tahmini maliyeti 686 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

92 adet Link-16 sistemi

6 adet Mk-82 500 lb genel maksat mühimmat gövdesi

AN/APX-126 gelişmiş dost-düşman tanıma sistemi (AIFF)

KY-58M ve KIV-78 kriptografik eklenti sistemleri

AN/APQ-10C anahtar yükleyiciler

Güvenli haberleşme sistemleri

Hassas seyrüsefer sistemleri

Kriptografik cihazlar ve bunlara yönelik destek hizmetleri

Müşterek görev planlama sistemleri (JMPS)

Ortak mühimmat dahili test yeniden programlama ekipmanı

ADU-981 füze adaptör üniteleri eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Pakistan, Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.

Satış, Pakistan’ın F-16 kabiliyetini korumayı hedefliyor

Konuyla ilgili olarak DSCA yetkilileri şu açıklamada bulundu:

“Bu önerilen satış, Pakistan’ın devam eden terörle mücadele çabalarında ve gelecekteki olası operasyonlara hazırlıkta ABD ve ortak güçlerle birlikte çalışabilirliğini korumasına olanak tanıyarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. Bu satış, Pakistan’ın Block-52 ve orta ömür yükseltme F-16 filosunu güncelleyerek ve yenileyerek mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini koruyacaktır.

Onaylanan paket Pakistan’ın hava gücüne odaklanıyor

ABD, Hindistan’a daha fazla ABD şirketlerinin silah sistemlerini alması yönünde baskı uyguladığı bir dönemde, Pakistan’ın F-16 savaş uçakları için ileri teknoloji ve destek satışını onayladı. Al Jazeera tarafından yapılan habere göre bu karar, Hindistan’ın ABD’den planlanan bazı silah alımlarını ertelediği ve iki ülke ilişkilerinin son aylarda çeşitli başlıklarda gerilim yaşadığı bir döneme denk geldi. Aynı süreçte Washington, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını sürdürmesini gerekçe göstererek gümrük vergilerini artırdı. Yeni Delhi ise enerji alımlarını tamamen durdurma yönünde bir adım atmadı.

Analist Michael Kugelman’a göre yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki bu paket, Pakistan’a son yıllarda sağlanan en kapsamlı güvenlik desteklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, Trump yönetiminin Pakistan ile özellikle terörle mücadele alanındaki iş birliğine önem verdiğini gösteriyor. Kugelman, kritik mineraller ve ticaret gibi başlıklar öne çıksa da, kapsamı sınırlı da olsa bu tür güvenlik iş birliklerinin ABD–Pakistan ilişkilerinde hâlâ yer tuttuğunu ifade ediyor.

Hintli analist Praveen Donthi ise paketin Pakistan’ın F-16 filosunun 2040 yılına kadar operasyonel kalmasına katkı sağlayacağını ancak, ülkenin savunma tedarikinde Çin’in belirgin bir ağırlığa sahip olduğunu vurguluyor. SIPRI verilerine göre Pakistan, 2020 yılından bu yana silahlarının % 80’den fazlasını Çin’den temin ediyor. Donthi, Mayıs ayında Hindistan ile yaşanan çatışmada Çin yapımı J-10 uçaklarının kullanıldığını hatırlatarak Islamabad’ın Washington ve Pekin arasında denge kurmaya devam ettiğini belirtiyor.