Pakistan, Suudi Arabistan topraklarına ağır askeri yığınak yaptı

Körfez hattındaki güvenlik mimarisini ve ittifak dengelerini yeniden şekillendiren devasa bir askeri hareketlilik, nükleer güce sahip Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki mutabakatın ardından sahada somut bir gerçekliğe dönüştü. İki ülkenin askeri kurmayları tarafından gizlilik içinde yürütülen lojistik operasyon neticesinde Pakistan ordusu, karşılıklı stratejik savunma paktı gereği Suudi Arabistan topraklarına çok ciddi bir muharip güç sevk etti. Son dönemde bölgedeki enerji altyapı tesislerini hedef alan asimetrik hava saldırılarına karşı koymayı amaçlayan bu hamle, sembolik bir danışmanlık misyonunun çok ötesine geçerek doğrudan savaşa hazır bir savunma hattı oluşturdu. Riyad yönetiminin lojistik ve finansal olarak desteklediği bu geniş kapsamlı intikal, bölgedeki askeri güç dengelerini tamamen yeni bir aşamaya taşıdı.

Savaş uçakları ve füze bataryaları kritik üslere konuşlandırıldı

Askeri lojistik sevkiyatın teknik içeriği incelendiğinde, Pakistan’ın Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini tahkim etmek adına en modern hava unsurlarını sahaya sürdüğü görüldü. Operasyon kapsamında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait, Çin ile ortaklaşa üretilen yaklaşık 16 adet JF-17 Thunder savaş uçağından oluşan tam teşekküllü bir taktik filo Doğu Sektöründe yer alan Kral Abdulaziz Hava Üssü’ne ulaştı. Hava filosunun operasyonel izleme kabiliyetini desteklemek üzere iki filo insansız hava aracı sevk edilirken, kritik sanayi bölgelerinin korunması amacıyla da Çin menşeili uzun menzilli HQ-9 hava savunma füze sistemleri sınıra yerleştirildi. Suudi Arabistan hava sahasına entegre edilen tüm bu ağır silah sistemlerinin ve radar ağlarının komuta kontrol süreçlerini bizzat Pakistanlı askeri teknik personel üstlendi.

Sekiz bin askerle nükleer koruma şemsiyesi kuruldu

Ağır hava savunma sistemlerinin sahaya inmesiyle eş zamanlı olarak, Pakistan Kara Kuvvetlerine bağlı yaklaşık 8 bin eğitimli ve tam teçhizatlı muharip asker de Suudi Arabistan'daki askeri üslere konuşlandı. İki ülke arasında yürürlükte olan gizli anlaşma metninin, taraflardan birine dışarıdan askeri bir saldırı yapılması durumunda topyekün ortak müdafaayı zorunlu kıldığı tescillendi. İslamabad hükümetinin bu anlaşmayla Riyad yönetimini kendi stratejik caydırıcılık ve nükleer şemsiyesi altına aldığı yönündeki beyanları, intikal eden kuvvetlerin niteliğiyle çok daha net bir biçimde kanıtlandı. Yaşanan bu son askeri yığınak, küresel enerji hatlarının ve petrol sevkiyat hatlarının güvenliği adına bölgede batı bloku dışında yepyeni bir askeri gücün dengeleyici unsur olarak devreye girdiğini gösterdi.