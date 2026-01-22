Pakistan’ın savaşta test edilmiş jetleri uluslararası pazarda ilgi görüyor

Pakistan’ın savunma sanayisi, JF‑17 Thunder savaş jetleri ve diğer askeri donanımlarının uluslararası ilgiyi artırmasıyla hareketlendi. 2025’te Hindistan ile yaşanan hava çatışmasında öne çıkan bu sistemler, potansiyel alıcılar tarafından ekonomik ve operasyonel olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası satış görüşmeleri

Pakistan, 13 farklı ülke ile jetler, insansız hava araçları ve diğer silah sistemleri için müzakereler yürütüyor. Bunların altı ila sekizi şimdiden ileri aşamada bulunuyor. Henüz bağlayıcı anlaşmalar olmasa da, görüşmelerin orta ve uzun vadeli gelir potansiyeli yüksek olarak görülüyor.

JF‑17 jetlerinin birim maliyetinin 30–40 milyon dolar arasında olması ve Batı üretimi muadillerine göre daha uygun fiyat sunması, alıcı ilgisini artırıyor. Üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 20 uçaktan 2027’ye kadar iki katına çıkarılması planlanıyor.

Potansiyel alıcı ülkeler

Müzakerelerde adı geçen ülkeler arasında Sudan, Suudi Arabistan, Endonezya, Fas, Etiyopya ve Nijerya yer alıyor. Bangladeş ve Irak ile bazı ön temaslar da gerçekleştirildi.

Artan uluslararası talep ve planlanan üretim kapasitesi, Pakistan’ın savunma sanayisi için potansiyel gelir akışlarını güçlendiriyor. Ancak siyasi ve bölgesel belirsizlikler, müzakerelerin kesinleşmesini etkileyebilir.