Paraguay Hava Kuvvetleri’ne Brezilya’dan Super Tucano tedariki

Paraguay Hava Kuvvetleri ile Embraer arasında imzalanan sözleşme, 96.6 milyon dolar değere sahip. Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Embraer’in Latin Amerika’dan Sorumlu Ticari Başkan Yardımcısı Fabio Caparica, ‘’Paraguay Ordusu’nun uluslararası anlamda lider olan A-29 Super Tucano’yu tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. A-29’un, Paraguay’ın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağından eminiz.’’ ifadelerini kullandı.

A-29 Super Tucano, Paraguay’a büyük fayda sağlayacak

Paraguay Hava Kuvvetleri A-29 Super Tucano’yu toprak bütünlüğünü korumak ve hava operasyonlarında da yakın destek sağlaması için tercih etti. Paraguay Ordusu özellikle uluslararası organize suçla mücadele edebilmek için uçak ve helikopterlerden faydalanıyor. A-29’un, sahip olduğu yakın hava desteği yetenekleri sayesinde Paraguay’a büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

A-29 Super Tucano, toplam 550.000’i aşan bir uçuş saatine sahip

A-29 Super Tucano şu ana kadar 260’tan fazla sipariş alan ve 60.000’i muharebede olmak üzere toplam 550.000’i aşan bir uçuş saatine sahip. Bu istatistiklerle birlikte kendi sınıfının lideri olan Super Tucano, uygun maliyeti, erişilebilir olması ve çok yönlü özellikleriyle birçok ülkenin de ilgisini çekiyor.

A-29 Super Tucano, 18 ülkede aktif olarak görev yapıyor

Daha önce Ukrayna Ordusu da envanterinde bulunan L-39 Albatros Eğitim Uçaklarını A-29 Super Tucano ile değiştirmek için görüşmeler gerçekleştirmişti ancak bir sonuç çıkmadı. A-29 Super Tucano şu anda Brezilya, ABD, Ekvador, Endonezya dahil olmak üzere toplam 18 ülkede aktif olarak görev yapıyor. Türkiye tarafından geliştirilen HÜRKUŞ-2’nin ‘Hafif Taarruz Uçağı’ konfigürasyonu da Tucano’ya iyi bir alternatif olacak.