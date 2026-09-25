Paramount VTOL portföyünü genişletti: V-Raven piste bağımlılığı bitiriyor

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Paramount'a göre V-Raven, pist, mancınık veya sabit fırlatma altyapısı olmadan dağınık ve zorlu arazilerden operasyon kurgusuna göre geliştirildi. Platform, tek kullanımlık kamikaze dronların aksine dikey kalkış yapıp görevini icra ettikten sonra geri dönerek yeniden kullanıma olanak sağlıyor. Bu model, yaşam döngüsü maliyetinde tek kullanımlık sistemlere göre farklı bir ekonomi sunuyor.

İstihbarat, gözetleme ve keşif odaklı konfigürasyon, gündüz ve gece gözetleme yapabilen elektro-optik ve kızılötesi sensör paketiyle donatıldı. Otomatik hedef takibi destekleniyor.

Hafif taarruz yol haritası

AAD 2026'da sergilenen hafif taarruz konfigürasyonu, Rheinmetall'ın yeni LongClaw güdümlü süzülme bombası ile entegrasyonu gösteriyor. Şirket, silah entegrasyonunu fazlı sistem entegrasyonu, yer testleri ve uçuş denemeleriyle olgunlaştırmayı planlıyor.

Paramount yetkilisi Sello Ntshiele, "V-Raven modern Afrika muharebe sahasının gerçekleri için geliştirildi. Geniş alanlar, uzak arazi, dağınık tehditler ve dron kullanımının artması, kuvvetlerin daha uzağı görmesini ve daha uzun süre havada kalmasını gerektiriyor" dedi.

Teknik özellikler

Benzinli versiyon yaklaşık 8 saate kadar havada kalış, 1.200 kilometreye kadar menzil ve saatte yaklaşık 140 kilometre seyir hızı sunuyor. Yer istasyonu ile haberleşme menzili 150 kilometreye kadar çıkıyor. Elektrikli versiyon 2 saate kadar havada kalış ve 250 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Platformun kanat açıklığı ise 3,6 metre, gövde uzunluğu 2,1 metre, azami kalkış ağırlığı 65 kilogram.

N-Raven programı 2021'de başlamıştı. V-Raven ailesi, Paramount'un Afrika'nın değişen güvenlik ortamı ve ihracat pazarları için göreve hazır kabiliyet geliştirme stratejisinin parçası olarak konumlanıyor.