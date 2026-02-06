PARS İZCİ 8×8, Kara Kuvvetleri’nin KBRN envanterine dahil edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, FNSS tarafından geliştirilen muhtelif miktarda PARS İZCİ 8×8 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak teslimatı gerçekleştirildi. İlgili gelişme, 5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sırasında aktarıldı.

Kara Kuvvetleri KBRN kabiliyetini PARS İZCİ 8×8 ile güçlendirdi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alınmıştır.”

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanı Sayın Dr. Murat Ceran ile Kara Araçları Dairesi Şube Müdürleri ve çalışanlarının FNSS tesislerini ziyaretinde teslimata hazır zırhlı araçlar görüntülenmişti.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 farklı konfigürasyonda keşif taburları için özelleştirilmiş PARS İZCİ zırhlı araçlarını envantere almaktadır. Bu kapsamda 2025 yılında başlayan teslimatların 2026 yılında artarak devam etmesi bekleniyor.

Projenin ilk aşamasında toplam 100 adet araç üretilecek

FNSS’nin dünya genelinde farklı ülkelerde hizmet veren PARS Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ailesi, Türkiye’nin de tercihi olmuştu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi Sözleşmesi kapsamında FNSS, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Jandarma Genel Komutanlığı’na 8×8 ve 6×6 araç sağlayacaktı.

Projenin ilk aşamasında; yurt içi geliştirme modeliyle 5 farklı konfigürasyonda araç geliştirilip, toplam 100 adet araç üretilecek. Proje kapsamında:

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Komuta ve Radar Araçları ile Sensör ve KBRN Keşif Araçları,

Jandarma Genel Komutanlığına, Zırhlı Muharebe Aracı teslim edilecek.

PARS İZCİ 8×8 KBRN Keşif Aracı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında geliştirilen PARS İZCİ 6×6 ve 8×8 araçlarının teslimatları başladı. Bu bağlamda PARS İZCİ 8×8 zırhlı araçları, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk 8×8 zırhlı muharebe araçları olma özelliğini taşımaktadır.

Proje kapsamında teslim edilecek olan PARS İZCİ 8×8 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Keşif Aracı; uzaktan tespit yeteneğine, radyasyon tespit yeteneğine ve Kimyasal Harp Maddeleri, Zehirli Endüstriyel Maddeler ile Biyolojik Harp Maddelerini tespit ve teşhis etme kabiliyetine sahiptir. Bununla birlikte araca entegre edilen KBRN kolektif koruma sistemi, araç içinde pozitif basınç (aşırı basınç) ve maskeli solunum desteği sağlamaktadır. Bu kolektif koruma sistemi, NATO AEP-54 standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

Öte yandan araç, kullanıcı gereksinimlerine göre 40 mm otomatik bomba atar ve 12.7 mm veya 7.62 mm makineli tüfeğin takılabildiği, uzaktan komutalı stabilize bir silah sistemi (UKSS) ile donatılmıştır. PARS İZCİ 8×8 KBRN Keşif Aracı; sürücü, araç komutanı ve iki KBRN operatöründen oluşan 6 kişilik bir KBRN Keşif Timi için tasarlanmıştır. Ayrıca ileri analizler için kimyasal ve biyolojik numunelerin alınması ve taşınması sırasında operasyonel kabiliyeti ve mürettebat esnekliğini artırmak amacıyla araca ilave bir mürettebat koltuğu daha eklenmiştir.