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Asya’nın iki büyük gücü arasında askeri gerilim tırmanıyor. Çin, komşusu Japonya'nın savunma odaklı askeri doktrininden uzaklaşarak taarruz kabiliyetine sahip gelişmiş silah sistemlerine bütçe ve teknoloji ayırmasını sert bir dille eleştirdi. Çin'den yapılan resmi açıklamalarda, Japonya’nın silahlanma yarışını tetikleyen bu hamlelerinin bölgedeki stratejik dengeleri bozacağı uyarısında bulunuldu.

Asya-Pasifik bölgesinde askeri güç dengeleri yeniden şekillenirken, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik hatlarda gerilim tırmanıyor. Çin hükümeti, Japonya'nın son dönemde savunma stratejilerini değiştirerek saldırı amaçlı yeni nesil silah sistemlerini hızla envanterine katmasından ve bu alandaki üretim süreçlerini hızlandırmasından ciddi şekilde endişe duyduğunu bildirdi. Yapılan resmi uyarılarda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında benimsenen barışçıl anayasa ilkelerinden uzaklaşılmasının bölge güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği aktarılıyor.

Çin-Japonya askeri gerilimi ve bölgesel yansımaları

Çin'deki dış politika ve güvenlik çevreleri, Japonya yönetiminin uzun menzilli füzeler, insansız taarruz araçları ve gelişmiş deniz platformları üzerindeki bütçe genişlemesini yakından izliyor. Japonya’nın savunma harcamalarını tarihi seviyelere çıkartması ve sınır ötesi operasyon kabiliyetini artıracak askeri teknolojilere yatırım yapması, Çin tarafından pasif savunma çizgisinin terk edilmesi olarak yorumlanıyor. Bu durum, bölgedeki caydırıcılık dengelerini sarsarken, iki güç arasındaki güven bunalımını da derinleştiriyor.

Gelişen bu askeri hareketlilik karşısında Çin, komşu ülkelerin güvenlik hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyor. Bölgesel istikrarın korunması adına askeri bloklaşmalardan ve kışkırtıcı adımlardan kaçınılması istenirken, Japonya'nın tarihsel yükümlülüklerini unutmaması gerektiği hatırlatılıyor. Japonya’nın savunma sanayisindeki bu saldırı odaklı hamlesi, sadece ikili ilişkileri germekle kalmıyor, aynı zamanda Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi kritik bölgelerdeki askeri teyakkuz durumunu da doğrudan en üst seviyeye çıkartıyor.