Pasifik'te 'hayalet' hareketliliği: F-22 Raptorlar Kadena'da!

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait beşinci nesil F-22 Raptor savaş uçaklarının Japonya’nın Okinawa adasında bulunan Kadena Hava Üssü'ne ulaştığı açıklandı. Bu hamle, Pasifik’teki hava üstünlüğünü koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişmiş radar sistemleri ve 'hayalet' (stealth) teknolojisiyle tanınan F-22'ler, Kadena’da bulunan mevcut hava gücüne dahil edilerek bölgedeki operasyonel kapasiteyi bir üst seviyeye taşıyacak. ABD Savunma Bakanlığı, bu rotasyonu müttefiklerine verilen bir 'güvenlik garantisi' olarak tanımlıyor.

Bölgesel güç dengeleri yeniden kuruluyor

Kadena Hava Üssü, konumu itibarıyla Doğu Çin Denizi ve Tayvan Boğazı gibi kritik sıcak noktalara oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. F-22'lerin bu üsse konuşlandırılması, sadece askeri bir takviye değil, aynı zamanda bölgesel rakiplere verilen net bir stratejik mesaj niteliği taşıyor. Eski nesil uçakların kademeli olarak emekli edildiği Kadena’da, en gelişmiş hava platformlarının kalıcı ya da uzun süreli varlığı, Pasifik’teki güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Bir nöbet değişiminden fazlası: F-22’lerin mesajı

Bu askeri sevkiyatı sadece bir nöbet değişimi olarak görmek eksik bir bakış açısı olur. F-22'lerin Kadena'da boy göstermesi, artan bölgesel gerilimlere karşı 'göklerin hakimiyeti bizde' demenin en gürültülü yolu. Kendi penceremden baktığımda; ABD'nin en kıymetli hava varlıklarını bu kadar ileri bir hatta sürmesi, Pasifik'teki 'satranç tahtasında' hamlelerin sertleşeceğinin açık bir işareti. Gökyüzündeki bu hayalet hareketliliği, önümüzdeki günlerde bölgedeki askeri trafiğin çok daha fazla konuşulacağını kanıtlıyor.