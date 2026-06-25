Pasifik’te nükleer dönem: Kim Jong Un donanmayı nükleer silahlarla donatacağını açıkladı

Kuzey Kore, deniz kuvvetlerinde nükleer caydırıcılık dönemini başlatmak üzere büyük ölçekli savaş gemisi inşası ve gemi tabanlı nükleer silah entegrasyonu programını devreye aldı.

Karadan denizlere taşınan asimetrik caydırıcılık

Kuzey Kore, yıllardır ana omurgasını karadan fırlatılan kıtalararası balistik füzelerin oluşturduğu nükleer programını radikal bir kararla deniz boyutuna taşıyor. Askeri tersanelerde yapılan incelemeler, Pyongyang yönetiminin sadece savunma pozisyonunda kalmayacağını, açık denizlerde de nükleer platformlar üzerinden güç projeksiyonu yapacağını netleştirdi. Bu hamle, ülkenin askeri doktrininde stratejik bir kırılma noktası anlamına geliyor. Bugüne kadar deniz kuvvetleri lojistik ve teknolojik yetersizliklerle boğuşan Kuzey Kore, nükleer başlık entegrasyonu sayesinde bu asimetrik açığı tek bir hamleyle kapatmayı hedefliyor.

Büyük gemi inşası ve taktik nükleer sistemler

Kuzey Kore’nin yeni stratejisinin ilk ayağını, açık deniz koşullarına dayanıklı, uzun süre lojistik destek almadan görev icra edebilecek büyük tonajlı savaş gemilerinin inşası oluşturuyor. Mevcut gemi envanterinin modern radar ve savunma sistemleri açısından zayıf kaldığı kabul edilerek, tersane altyapılarının ivedilikle modernize edilmesi talimatı verildi. İnşa edilecek yeni nesil firkateyn ve destroyer sınıfı platformların, doğrudan taktik nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip dikey atım sistemleriyle donatılması planlanıyor.

Finansal ve teknik zorluklara rağmen bu projeye devasa bütçeler ayrılması, Kuzey Kore’nin ikinci vuruş kabiliyetini garanti altına alma arzusundan kaynaklanıyor. Kara üslerinin olası bir erken saldırıda imha edilmesi riskine karşı, nükleer silahların deniz unsurlarına dağıtılması Pyongyang'ın askeri elini güçlendiriyor. Özellikle denizaltılardan ve su üstü savaş gemilerinden ateşlenebilen nükleer kapasiteli seyir füzeleri, ülkenin hedef alınmasını zorlaştıran stratejik bir kalkan görevi görüyor.

Washington-Seul-Tokyo hattında erken uyarı krizi

Kuzey Kore donanmasının nükleer silahlarla donatılacak olması, Pasifik bölgesindeki güvenlik denklemini tamamen yeni bir aşamaya sürüklüyor. Karadan fırlatılan füzelerin uydular ve erken uyarı radarları tarafından fırlatıldığı andan itibaren kolayca takip edilebildiği, ancak mobil deniz platformlarının tespit edilmesinin son derece güç olduğu bilinir. Kıyı şeritlerinde veya açık denizlerde gizlenen nükleer kapasiteli bir Kuzey Kore gemisi, Güney Kore ve Japonya'nın hava savunma şemsiyelerini büyük oranda işlevsiz kılabilir.

Bu durum, ABD, Güney Kore ve Japonya üçlü ittifakını savunma bütçelerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacak. Bölge ülkelerinin, deniz sınırlarına daha fazla sonar ağı kurması, denizaltı savunma harbi kabiliyetlerini artırması ve erken uyarı radarlarının yönünü kıyı şeritlerine çevirmesi kaçınılmaz görünüyor. Kim Jong Un’un bu çıkışı, müttefiklerin bölgedeki nükleer denizaltı ve uçak gemisi varlığını artırmasına gerekçe sunarken, Pasifik’teki militarizasyon dalgasını daha da hızlandıracaktır.

Yaptırımların gölgesinde kesintisiz silahlanma

Kuzey Kore'nin ilan ettiği bu nükleer deniz programı, uluslararası toplum tarafından uygulanan ağır ekonomik yaptırımların askeri hırsları dizginlemekte yetersiz kaldığını bir kez daha kanıtlıyor. Ekonomik öncelikleri arka plana iterek tersane ve nükleer teknoloji yatırımlarına tam gaz devam edileceğinin mesajı veriliyor. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kore’nin açık denizlerde yapacağı nükleer füze testleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni kriz başlıkları açacaktır. Ancak Pyongyang'ın geri adım atmayan bu tutumu, Pasifik’te diplomatik çözüm ihtimallerini zorlaştırırken, bölgedeki askeri gerilimi en üst seviyede tutmaya devam ediyor.