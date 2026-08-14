Patria 6x6 zırhlı araçları Almanya’da üretilecek

İki dev üretici arasında kurulan bu ortaklık, Alman Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı araç tedarik süreçlerinde yerel iş gücünü ve üretimi ön plana çıkarmayı hedefliyor. İmzalanan iş birliği sözleşmesiyle birlikte, gelişmiş zırhlı platform teknolojilerinin ve montaj altyapısının Alman mühendislik tesislerine aktarılması süreci resmen başlatıldı.

Planlamalara göre Alman ordusu için yürütülecek seri üretim ve teslimat faaliyetlerinin 2027 yılının başından itibaren hız kazanması öngörülürken, ülke içindeki yerel parça payı da bu tarihten sonra kademeli olarak artırılacak. KNDS Deutschland, Almanya genelindeki alt tedarikçi ağını da bu sürece entegre ederek hem operasyonel maliyetleri düşürecek dinamik bir bant modeli oluşturacak hem de askeri lojistik alanında yeni istihdam imkanları sunacak.

Çok uluslu projenin operasyonel gücü Ukrayna cephesine kadar uzanıyor

İlk olarak 2020 yılında Finlandiya ve Letonya öncülüğünde hayata geçirilen Çok Amaçlı Zırhlı Araç Sistemi (CAVS) programı, kısa sürede Avrupa genelinde geniş bir askeri ittifaka dönüştü. Bugün gelinen noktada İsveç, Danimarka, Norveç ve Birleşik Krallık gibi orduların da dahil olduğu bu ortak platform, askeri tedarik süreçlerinde maliyetleri düşürürken sınır ötesi operasyonlarda parça ve bakım uyumluluğunu en üst seviyeye çıkarıyor.

Almanya’nın da tam üye olarak finansal ve lojistik destek sağladığı proje kapsamında üretilen modüler 6x6 zırhlı araçlar, yüksek hareket kabiliyeti ve mayın koruma sistemleriyle halihazırda birçok Avrupa ülkesi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca zorlu arazi ve kış koşullarına yüksek uyumuyla bilinen bu askeri platformların, Ukrayna’daki operasyonel faaliyetlerde de aktif roller üstlenerek cephede kendini kanıtlamış olması, projenin askeri cazibesini ve yeni sipariş iştahını artıran en temel faktör olarak öne çıkıyor.