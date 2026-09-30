Pentagon, ABD Donanması'nın yeni nesil savaş uçağı için Boeing'i seçti

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Boeing, geliştirme ve test uçaklarının üretimini kapsayan ihalede Northrop Grumman'ı geride bıraktı. Lockheed Martin, tasarımının gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Mart 2025'te yarışma dışı kalmıştı.

Pentagon'a göre geliştirme sözleşmesinin ilk değeri 20 milyar dolar. Programın, üretimin artması ve uluslararası müşterilerin sipariş vermesiyle birlikte yüz milyarlarca dolarlık hacme ulaşabileceği belirtiliyor.

Boeing iki altıncı nesil projeyi birden üstlendi

Boeing, geçen yıl ABD Hava Kuvvetleri'nin F-47 savaş uçağını geliştirmek için de seçilmişti. Şirket böylece ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Donanması'na ait iki ayrı altıncı nesil savaş uçağı programını aynı anda yürütmüş olacak.

Sözleşmenin, Super Hornet ve EA-18G Growler hatlarını kapatan Boeing'in Missouri'deki St. Louis savaş uçağı üretim tesislerine destek sağlaması bekleniyor.

Programda erteleme gündeme gelmişti

Pentagon, mühendislik ve tedarik zinciri kapasitesine ilişkin endişeler nedeniyle geçen yıl programı üç yıla kadar ertelemeyi değerlendirmişti. Kongre, programa 2025 mali düzenleme ve harcama yasası kapsamında 750 milyon dolar, 2026 mali yılı için 1,4 milyar dolar kaynak ayırdı.

Özellikler ve takvim

Yeni uçağın gelişmiş gizlilik, daha uzun menzil ve dayanıklılık ile insansız savaş uçakları ve ABD Donanması'nın uçak gemisi merkezli hava savunma sistemleriyle entegrasyon kabiliyetine sahip olması öngörülüyor.

İlk F/A-XX üretim uçaklarının 2030'lu yıllarda hizmete girmesi hedefleniyor. ABD Donanması, F/A-XX ile birlikte uçmak üzere 270'ten fazla F-35C tedarik etmeyi planlarken, mevcut Super Hornet filosunun 2040'lı yıllara kadar görevde tutulması bekleniyor.