Pentagon, Boeing'in sözleşmesini 13,4 milyar dolar artırdı

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Yapılan düzenleme Japonya ve İsrail'e yönelik Yabancı Askeri Satışları kapsıyor. Anlaşma, ilerleyen dönemde programa dahil edilebilecek diğer ülke müşterileri için de kullanılabilecek.

Boeing'in sözleşme kapsamındaki çalışmaları Washington eyaletindeki Seattle'da yürütülecek. Pentagon, faaliyetlerin 28 Nisan 2035'e kadar tamamlanmasını planlıyor.

Sözleşme tavanı 19,1 milyar dolara çıktı

Boeing, söz konusu sözleşmeyi 2019 yılında FA8609-19-D-0007 numarasıyla almıştı. Son değişiklikle birlikte mevcut anlaşmanın toplam mali tavanı 19,1 milyar dolara yükseltilmiş oldu.

Ancak sözleşme değişikliğinin yürürlüğe girdiği aşamada herhangi bir başlangıç finansmanı tahsis edilmedi. Sözleşmeye ilişkin faaliyetler, Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından yürütülüyor.

Sözleşme tavanındaki artış, Boeing'in ABD'nin müttefik ve ortaklarına yönelik savunma tedarik faaliyetlerinde kullanabileceği mevcut anlaşmanın mali kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.