Pentagon drone avcısı APKWS için 7 yıllık çerçeveyi açıkladı

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Pentagon, insansız hava araçlarına karşı en ekonomik çözüm olarak öne çıkan APKWS için uzun vadeli planını duyurdu.

Açıklamaya göre, 7 yıla yayılan çerçeve planı kapsamında yılda 25 bin adede kadar Advanced Precision Kill Weapon System güdüm kiti tedarik edilecek.

2.75 inçlik roketlere lazer güdüm

2.75 inçlik güdümsüz roketleri lazer güdümlü akıllı mühimmata çeviren sistem, sahada drone'lara karşı yoğun şekilde kullanılıyor. Yaklaşık 35 bin dolarlık maliyetiyle, maliyeti yarım milyon doları aşan füzelerin yerine geçerek orduya büyük tasarruf sağlıyor.

Kesin alım değil, yol haritası

Çerçeve anlaşma kesin bir alım sözleşmesi değil, önümüzdeki dönemin talep ve tedarik şartlarını belirleyen bir yol haritası. Planın bir diğer ayağında ise üretim kapasitesinin müttefik talepleriyle birlikte yılda 35 bin adede kadar çıkarılması yer alıyor.

Bu adımla Pentagon'un, giderek artan drone tehdidine karşı yüksek hacimli ve sürdürülebilir bir mühimmat stoku oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.