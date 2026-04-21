Pentagon, drone bütçesini 242 kat artırarak askeri dengeleri değiştirmeyi planlıyor

Pentagon bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Otonom Harp Grubu, savunma sanayii tarihinin en keskin bütçe artışlarından birini talep ederek modern savaş doktrinini yeniden şekillendiriyor. Mevcut mali yıl bütçesi olan 225 milyon doların üç yıl içinde 54,6 milyar dolara ulaştırılması, ABD'nin artık savaş stratejilerini pahalı platformlar yerine binlerce otonom araç üzerine kuracağının resmi beyanıdır. Planlanan fonun 53,6 milyar dolarlık kısmının zorunlu ödenekler kategorisinde yer alması, Kongre içindeki bürokratik onay süreçlerini hızlandırarak projeye büyük bir esneklik kazandırıyor. Bu finansal mekanizma sayesinde, ordunun satın alma hızının sivil teknoloji dünyasıyla yarışır hale getirilmesi ve hızla değişen tehditlere anlık yanıt verilmesi hedefleniyor. Söz konusu yatırım, geleneksel ağır silahların mutlak hakimiyetinin yerini artık akıllı ve ucuz otonom sürülere bıraktığının en güçlü kanıtıdır.

Endüstriyel üretim hattının hızlanması ve yapay zeka entegrasyonu

Üretim hedeflerine ulaşmak için 'Gauntlet' adı verilen dört aşamalı bir tedarik süreci başlatan Pentagon, özel sektörle olan iş birliğini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Bu süreç kapsamında prototipler zorlu saha testlerine tabi tutuluyor ve başarılı olan modeller, ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla hızla seri üretime alınıyor. Temel hedef, bir adet saldırı dronunun maliyetini 2 bin 300 dolara kadar düşürerek küresel bir endüstriyel hakimiyet kurmak ve Çin’in üretim kapasitesine yanıt vermektir. Devasa bütçe sadece fiziksel üretim için değil, aynı zamanda bu araçların GPS sinyali kesilse dahi kendi yolunu bulmasını sağlayan gelişmiş yapay zeka yazılımları için harcanacak. Bu yatırımlar sayesinde dronlar, sürü halinde birbirleriyle haberleşerek insan müdahalesi olmadan karmaşık hedefleri seçebilecek kapasiteye ulaştırılacak.

Yapısal dönüşüm ve savunma sanayiinde yeni pazar dinamikleri

Savunma otonom harp grubunun yöneteceği bu ölçekte bir bütçe, Pentagon içerisinde otonom sistemlerin ileride bağımsız bir muharebe komutanlığına evrileceğinin işaretlerini veriyor. Bu idari dönüşüm, askeri satın alma kültürünün geleneksel garantici yapısını terk ederek Silikon Vadisi tarzı daha risk alabilen bir inovasyon modeline geçmesini zorunlu kılıyor. Pentagon artık sadece Lockheed Martin veya Boeing gibi geleneksel devlerle değil, Anduril gibi yazılım odaklı yeni nesil teknoloji şirketleriyle de stratejik masaya oturuyor. Finansman artışı hava araçlarının yanı sıra insansız denizaltı ve kara robotları projelerini de kapsayarak orduyu her boyutta modernize ediyor. Bu bütçe patlaması, savunma sanayiinde büyük bir pazar kayması yaratarak seri üretim kabiliyeti yüksek olan çevik teknoloji firmalarını ön plana çıkarıyor.