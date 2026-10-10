Pentagon küçük İHA'lara karşı yönlendirilmiş enerji silahları için pilot program başlattı

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Pentagon, küçük İHA tehditlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yönlendirilmiş enerji silahlarının operasyonel değerlendirmesi için pilot program başlattı.

Müşterek Kurumlararası Görev Gücü 401 tarafından icra edilecek program kapsamında; AeroVironment Palletized High-Energy Laser, Epirus Leonidas HPM, Kord Firefly HEL ve Boeing Compact LWS olmak üzere dört sistem seçildi.

Seçilen sistemlerin muharebe sahasına yakın koşullarda test edilerek operasyonel kabiliyetlerinin ölçülmesi planlanıyor.

Lazer ve HPM: İki farklı angajman konsepti

Yüksek enerjili lazer sistemleri, elektrik enerjisini odaklanmış bir lazer demetine dönüştürerek hedef üzerinde ısıl hasar oluşturma prensibine dayanıyor. Hedef üzerinde yeterli bekleme süresi sağlandığında platformun yapısal bütünlüğü, aviyonikleri veya uçuş kritik bileşenleri etkisiz hale getiriliyor.

Bu konseptte geleneksel mühimmattan farklı olarak fiziki mühimmat sarfiyatı bulunmuyor. Angajman kabiliyetini belirleyen ana unsurlar; güç üretim kapasitesi, enerji depolama ve termal yönetim sistemi olarak öne çıkıyor.

Yüksek güçlü mikrodalga sistemleri ise elektromanyetik enerjiyi belirli bir alana yönlendirerek İHA'ların elektronik alt sistemlerini fonksiyonel olarak durdurmayı amaçlıyor. Geniş huzme yapısı nedeniyle özellikle sürü halinde icra edilen saldırılara karşı etkinlik sağlaması öngörülüyor.

Katmanlı C-UAS mimarisi hedefleniyor

JIATF-401 Direktörü Matt Ross, tek bir önleyici sistemin tüm tehdit senaryolarını karşılayamayacağını ve yönlendirilmiş enerji silahlarının mevcut C-UAS mimarisini tamamlayıcı bir katman olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Pentagon'un yaklaşımı, HEL, HPM, elektronik harp, kinetik önleyiciler ve namlulu hava savunma sistemlerinin entegre edildiği katmanlı bir karşı-İHA savunma mimarisi oluşturulmasına dayanıyor.

Fort Bliss'te operasyonel kullanım kaydı

ABD Kuvvetleri, ağustos ayında güney sınırındaki faaliyetler kapsamında Fort Bliss bölgesinde üç düşman İHA'sını Army Multipurpose High Energy Laser sistemi ile etkisiz hale getirmişti. Söz konusu kullanım, yönlendirilmiş enerji silahlarının test ortamı dışındaki operasyonel etkinliğine dair önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Bir yıllık pilot program sonunda elde edilecek verilerin, ABD'nin gelecekteki C-UAS tedarik ve konuşlandırma stratejisine yön vermesi bekleniyor.