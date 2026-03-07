Pentagon, New Mexico’da yüksek enerjili lazer sistemini test ediyor

Pentagon ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), insansız hava araçlarına karşı geliştirilen yüksek enerjili lazer sisteminin güvenlik testlerini bu hafta sonu New Mexico’da gerçekleştirecek. Testler, sistemin uçak benzeri hedefler üzerindeki etkilerini ölçmeyi ve otomatik güvenlik kapatma mekanizmalarının işlevselliğini doğrulamayı amaçlıyor. Bu adım, ABD ordusunun geçtiğimiz ay Texas sınırında bir hükümet dronunu yanlışlıkla düşürmesiyle gündeme gelen tartışmaların ardından kritik önem taşıyor.

Texas’ta yaşanan kazanın ardından sert eleştiriler

25 Şubat 2026’da yaşanan olayda, ABD ordusunun sınır bölgesinde yürüttüğü operasyon sırasında kullanılan lazer sistemi, Customs and Border Protection’a (CBP) ait bir insansız hava aracını hedef alarak düşürdü. Bu gelişme, FAA’nin Fort Hancock çevresinde uçuşları durdurmasına ve hava sahasını geçici olarak kapatmasına yol açtı. Kongre üyeleri, olayın ardından Pentagon ile FAA arasındaki koordinasyon eksikliğini sert şekilde eleştirdi ve “ciddi bir iletişim ve yetki hatası” olarak nitelendirdi.

Pentagon yetkilileri, New Mexico’daki testlerin FAA’nin güvenlik endişelerini gidermeyi hedeflediğini vurguluyor. Özellikle lazer sisteminin uçak benzeri hedefler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, sistemin sivil hava sahasında yaratabileceği risklerin anlaşılması açısından kritik görülüyor. Ayrıca otomatik güvenlik kapatma sistemlerinin performansı da test edilecek. Bu mekanizmalar, lazerin yanlış hedeflere yönelmesi halinde devreye girerek olası kazaları önlemeyi amaçlıyor.

Lazer teknolojisinin geleceği için kritik eşik

ABD’nin insansız hava araçlarına karşı lazer tabanlı çözümler geliştirmesi, son yıllarda artan dron tehditlerine verilen stratejik bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Ancak yanlış hedef vurma riski, bu teknolojilerin güvenlik sertifikasyonu sürecini zorlaştırıyor. FAA ile Pentagon arasındaki iş birliği, sistemin ulusal hava sahasında kullanılabilmesi için gerekli onayların alınmasında belirleyici olacak.

New Mexico’daki testler, ABD’nin insansız sistemlere karşı verdiği mücadelenin geleceğini şekillendirecek bir eşik olarak görülüyor. Başarılı sonuçlar, lazer tabanlı savunma sistemlerinin daha geniş ölçekli kullanımına kapı aralayabilir. Ancak olası hatalar, hem kamuoyunda hem de siyasi arenada yeni tartışmaları beraberinde getirecek.