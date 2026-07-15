Pentagon seyir füzelerine karşı nLIGHT ile yeni nesil lazer silahı geliştiriyor

Küresel savunma konseptlerinin hızla dönüştüğü günümüzde, Pentagon asimetrik risklere karşı geleneksel önleme bataryalarının ötesine geçmeyi hedefliyor. Laboratuvar ortamlarında uzun süredir test edilen yüksek enerjili yönlendirilmiş enerji silahları, bu yeni anlaşma sayesinde doğrudan sahaya ve aktif görev bölgelerine indiriliyor. Özellikle radara yakalanması zor olan alçak irtifa füzelerinin ve modern harp sahasının en tehlikeli unsurlarından biri haline gelen kamikaze insansız hava araçlarının bertaraf edilmesi, kurulacak bu mekanizmanın birincil önceliğini oluşturuyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte, fırlatma başına harcanan milyonlarca dolarlık bütçeler yerine sadece jeneratör yakıtı ve elektrik tüketimiyle hava sahası korunmuş olacak.

Modüler güç kapasitesi

Geliştirme faaliyetleri yürütülen modern askeri prototiplerin ilk aşamada 150 kilovatlık bir çıkış gücüne sahip olması kararlaştırıldı. Sistemin menzilini genişletmek ve havada kalma süresi yüksek ağır mühimmatları da imha edebilmek amacıyla bu kapasitenin gelecekte 300 ve 500 kilovat seviyesine kadar yükseltilmesi hedefleniyor. Tamamen taşınabilir, konteyner bazlı ve kompakt bir mühendislik mimarisiyle tasarlanan bu silahlar, envanterdeki zırhlı taktik araçlara, kritik kara üslerinin sınır hatlarına ve açık denizlerde görev yapan donanma gemilerinin güvertelerine kolayca entegre edilebilecek esnekliğe sahip olacak.

Projenin sevk, idare ve lojistik koordinasyon süreçleri Pentagon bünyesinde özel olarak kurulan Ölçeklendirilmiş Yönlendirilmiş Enerji (SCADE) birimi tarafından titizlikle yürütülüyor. Ordunun geleneksel ve yıllar süren hantal askeri ihale mevzuatına takılmasını engellemek adına, sözleşme Diğer İşlem Yetkilendirmesi (OTA) adı verilen özel bir yasal çerçevede imzalandı. Bu hızlı prototipleme ve esnek üretim modeli, askeri Ar-Ge süreçlerindeki zaman kayıplarını tamamen ortadan kaldırarak Amerikan ordusunun sahadaki acil güvenlik ihtiyaçlarına en güncel, teknolojik ve dinamik çözümlerle rekor bir sürede yanıt vermesini sağlayacak.