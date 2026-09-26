Pentagon sınır güvenliğinde doktrin mi değiştiriyor?

Pentagon, tatbikatın doğrudan Güney Sınırındaki Ortak Görev Gücü'nden çıkarılan dersler üzerine kurgulandığını açıkladı.

Yuma neden seçildi?

ABD Ordusu'nun en büyük test sahalarından biri olan Yuma, Meksika sınırına yakınlığı ve çöl coğrafyası nedeniyle seçildi. Tatbikat daha önce üç kez düzenlenmişti ancak Yuma'da ilk kez yapılıyor. Organizasyonu Kuzey Komutanlığı ile Pentagon'un Ortak Kurumlar Arası Görev Gücü 401 ortak yürütüyor.

Odak noktası net; Kartellerin sınır hattında kullandığı küçük insansız hava araçlarının tespiti, takibi ve yerleşim alanlarına zarar vermeden etkisiz hale getirilmesi.

Sahadaki sistem: Bumblebee

Tatbikatta öne çıkan sistem Perennial Autonomy üretimi Bumblebee oldu. Yarı otonom bir quadcopter olan Bumblebee, elektronik karıştırmadan ziyade doğrudan çarpışarak imha mantığıyla çalışıyor. Üretici verilerine göre yapay zeka güdümüyle yüzde 70'in üzerinde doğrudan vuruş oranına sahip. Sınır gibi yerleşimin bulunduğu bir hatta bu düşük yan hasar yeteneği kritik avantaj sağlıyor.

Ukrayna'da kendini kanıtladı

Sistemin muharebe geçmişi Ukrayna'ya dayanıyor. Şirketin Merops ve Bumblebee varyantları Rus FPV ve keşif drone'larına karşı kullanıldı. Merops sistemi 2024 ortasından bu yana Şahed serisi saldırı drone'larına karşı 4 binden fazla önlemeyle anılıyor. Ukrayna sahasında kanıtlanan ucuz drone ile ucuz drone avlama yöntemi, Pentagon için hem maliyet hem de risk açısından cazip hale geldi.

Perde arkasındaki sözleşmeler

Perennial Autonomy, eski Google CEO'su Eric Schmidt tarafından kurulan bir şirket. Pentagon'un tedarik takvimi tatbikatın sadece bir deneme olmadığını gösteriyor. Görev Gücü 401, Ocak ayında Bumblebee V2 için 5,2 milyon dolarlık sözleşme verdi. Mayıs ayında ise Merops, Bumblebee ve Hornet platformlarını kapsayan 3 yıllık 500 milyon dolar tavanlı çerçeve sözleşme imzalandı.

ABD Merkez Komutanlığı birlikleri Merops'u İran tasarımı Şahed'lere karşı kullandı, Deniz Piyadeleri ise Ağustos ayında Kaliforniya'da üç sistemi birden denedi.

Sınırda doktrin değişiyor

Falcon Peak'in Yuma'ya taşınması ve Görev Gücü 401'in sürece dahil olması, ABD-Meksika sınırının bugüne kadar sadece kara devriyesi ve istihbarat dosyası olarak görülme döneminin kapanabileceğine işaret ediyor. Pentagon'un alçak irtifa hava sahasında operasyonel kontrol vurgusu, kartellerin 300 ila 500 dolara temin ettiği ticari drone'ların artık sistematik bir tehdit olarak tanımlandığını gösteriyor.

Tatbikattan hangi teknolojilerin sınır hattında kalıcı olarak konuşlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak Bumblebee'nin Yuma'dan onay alması halinde, ABD'nin bir sonraki adımının sınırda kalıcı bir drone karşı tedbir katmanı oluşturması bekleniyor.