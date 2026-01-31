  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Pentagon, yapay zeka kullanım sınırlarında Anthropic ile görüş ayrılığı yaşıyor
Pentagon, yapay zeka kullanım sınırlarında Anthropic ile görüş ayrılığı yaşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka geliştiricisi Anthropic, savunma amaçlı yapay zeka sistemlerinin kullanım sınırları konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pentagon’un savunma sanayiinde yapay zeka tabanlı çözümleri yaygınlaştırma hedefi, Anthropic ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde önemli bir engelle karşılaştı. Taraflar, yapay zeka sistemlerinin askeri görevlerde hangi yetki ve sınırlar dahilinde kullanılacağı konusunda ortak bir çerçeve oluşturamadı.

Pentagon, ticari firmalar tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojilerinin savunma programlarına entegrasyonunda şirket içi etik ve kullanım politikalarının bağlayıcı olmaması gerektiği görüşünü öne çıkarıyor. Bakanlık, askeri kullanımın mevcut yasal düzenlemeler ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda belirlenmesini savunuyor.

Anthropic ise yapay zeka sistemlerinin insan denetimi olmaksızın hedefleme, operasyonel analiz ve güvenlik odaklı görevlerde kullanılmasına karşı temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, bu tür uygulamalarda güvenlik, kontrol ve kullanım sınırlarının net biçimde tanımlanmasını talep ediyor.

Sözleşme görüşmeleri askıya alındı

Yaklaşık 200 milyon dolara ulaşabileceği belirtilen potansiyel sözleşme kapsamındaki görüşmelerin, taraflar arasındaki yaklaşım farkı nedeniyle askıya alındığı ifade ediliyor. Sürecin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise henüz bir takvim bulunmuyor.

