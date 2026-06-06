Pentagon'da stok alarmı: ABD füze savunması için acil harekete geçti

Orta Doğu’da şubat ayı sonunda patlak veren ve bölgesel dengeleri altüst eden geniş çaplı çatışmalar, dünyanın en büyük askeri gücü olarak kabul edilen ABD ordusunun lojistik ve üretim kapasitesindeki kırılganlıkları su yüzüne çıkardı. Pentagon tarafından yürütülen harekatlar üçüncü ayı arkasında bırakırken, yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) önleme operasyonları ABD’nin cephaneliğinde öngörülmeyen bir erimeye yol açtı. Tahran yönetiminin asimetrik saldırı doktrinine karşı kullanılan önleyici mühimmatların tüketim hızı, ABD Savunma Bakanlığı'nı savunma sanayii tedarik zincirini acilen yeniden yapılandırmaya zorluyor.

Füze savunma stoklarında erime ve Asya-Pasifik cephesindeki zafiyet riskleri

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi önünde ifade veren üst düzey askeri yetkililer, Basra Körfezi'nde sürdürülen yoğun angajmanların faturasını açıkça ortaya koydu. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nı yöneten Amiral Samuel Paparo, Kongre üyelerine verdiği brifingde, İran’dan gelen balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarını püskürtmek için kullanılan gelişmiş hava savunma füzelerinin kritik seviyelerin altına indiğini resmen itiraf etti. Paparo, normal şartlarda Çin’e karşı caydırıcılık unsuru olarak Pasifik bölgesinde konuşlandırılması gereken stratejik askeri varlıkların ve mühimmat stoklarının Orta Doğu cephesine kaydırılmasının, küresel ölçekte tehlikeli bir güvenlik açığı yarattığını vurguladı.

Pentagon bütçe çıkmazında ve savunma sanayii üretim hatları zorlanıyor

Madalyonun mali boyutunu incelediğimde, yürütülen operasyonların mevcut savunma bütçelerini tamamen tükettiğini ve mühimmat yenileme süreçlerini sekteye uğrattığını savunuyorum. Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Daryl Caudle, 2026 mali yılı askeri bütçelerinin planlanırken bu yoğun çatışma maliyetlerinin hesaba katılmadığını belirtti. Bu durum, Pentagon'u sadece rutin eğitim ve gemi bakım operasyonlarını kısmaya zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda Lockheed Martin ve Raytheon gibi dev savunma yüklenicilerinin üretim hatlarını da kapasite sınırlarına kadar zorluyor. Mevcut sanayi altyapısının mühimmat tüketim hızına yetişememesi, ABD'yi müttefik ülkelerden acil parça ve hammadde tedarik etmeyi içeren yeni bir küresel tedarik süreci başlatmaya itti.

Asimetrik savaşın lojistik dersleri ve 2030 küresel stratejisi

Hükümetin başlattığı bu yeni tedarik atağı, aslında modern savaş konseptinde üretken kapasitenin en az teknolojik üstünlük kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Analistler, pahalı ve üretimi aylar süren hava savunma füzelerinin, görece ucuz İHA'ları düşürmek için harcanmasının sürdürülebilir bir strateji olmadığını sıklıkla dile getiriyor. Başlatılan acil tedarik süreci kapsamında Pentagon, sadece mevcut füze stoklarını yenilemeyi değil, aynı zamanda drone tehditlerine karşı daha düşük maliyetli lazer silahları ve elektronik harp sistemlerini hızla envantere katmayı planlıyor. Sonuç olarak, bu kabiliyet eksikliğinin giderilmesi yönünde atılan adımlar ABD'nin küresel askeri liderliğini koruması açısından kritik önem taşısa da, tedarik zincirindeki tıkanıklıkların ne kadar sürede aşılacağı önümüzdeki ayların en büyük askeri sınavı olacaktır.