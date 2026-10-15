Pentagon’dan 6,3 milyar dolarlık füze sözleşmesi: Envanterde Standard Missile-3 Block IB dönemi

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Beş yıllık bir zaman dilimine yayılan kapsamlı program, modern asimetrik savaş tehditlerine karşı ABD Ordusu’nun operasyonel esnekliğini güvence altına almayı hedefliyor.

Atmosfer dışında kinetik imha kabiliyeti

Geliştirilen sistem, tehdit oluşturan balistik füzeleri uçuş yörüngelerinin en tepe noktasında, yani uzay boşluğunda etkisiz hale getirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Klasik patlayıcı başlıklar yerine yüksek hızlı çarpmanın yarattığı kinetik enerjiyi kullanan önleyiciler, bu sayede kimyasal veya nükleer yük taşıyan füzeleri de hedef ülkelerin topraklarına ulaşmadan imha edebiliyor.

Gelişmiş arayıcı başlık teknolojisiyle donatılan SM-3 yapısı, karmaşık yanıltıcı taktikleri bertaraf ederek doğrudan hedefe kilitlenme kabiliyetine sahip.

Stratejik stok yönetimi ve lojistik destek

İmzalanan yeni kontrat, yalnızca sıfırdan füzelerin üretilmesini içermiyor; aynı zamanda mevcut askeri envanterdeki sistemlerin lojistik sürdürülebilirliğini, modernizasyonunu ve teknik bakım süreçlerini de kapsıyor. Son dönemde küresel sıcak çatışma bölgelerinde artan mühimmat sarfiyatı ve savunma hatlarının sürekli alarm durumunda olması, Pentagon'u bu ölçekte uzun vadeli ve bütçeli alım garantileri vermeye yöneltiyor.

Anlaşmanın uzun vadeli planlaması sayesinde tedarik zincirindeki olası aksamaların önüne geçilmesi ve üretim hatlarının kesintisiz çalışması hedefleniyor.