Pentagon’dan dev kadro hamlesi: 2027 bütçesinde 44 bin 500 yeni personel talebi

Pentagon, küresel tehdit algısındaki değişim ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda askeri personel sayısında ciddi bir artışa gidiyor. Pentagon tarafından yayımlanan 2027 mali yılı bütçe dökümanlarına göre, silahlı kuvvetlerin toplam mevcudunun %2’den fazla artırılması öngörülüyor. Teklif edilen plan, 40 bin 100 muvazzaf ve 4 bin 400 yedek personelin kuvvetlere dahil edilmesini içeren kapsamlı bir genişleme stratejisine dayanıyor.

Kuvvet yapısında stratejik genişleme

Pentagon’un personel artış planı, sadece sayısal bir büyüme değil, aynı zamanda kuvvetler arası stratejik bir dağılımı da hedefliyor. Bütçe taslağına göre artıştan en büyük payı 18 bin 300 yeni kadro ile Kara Kuvvetleri alırken, Hava Kuvvetleri 9 bin 900, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri ise toplamda 13 bin 500 yeni personel istihdam edecek. Özellikle en yeni kuvvet olan Uzay Kuvvetleri’nin personel sayısının 2 bin 800 kişi artırılarak mevcut kapasitesinin önemli ölçüde büyütülmesi, modern savaş alanındaki önceliklerin de değiştiğini kanıtlıyor.

Maaş artışları ve yaşam kalitesi yatırımları

Personel sayısındaki bu devasa artışın sürdürülebilir kılınması için Pentagon, askeri personelin refah düzeyini artırmaya yönelik bütçe kalemlerini de genişletti. 2027 bütçesi kapsamında asker maaşlarına kademeye bağlı olarak %5 ile %7 arasında bir zam yapılması planlanıyor. Ayrıca, askeri lojmanların modernizasyonu, kışla yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması için 57 milyar dolarlık dev bir kaynak ayrılmış durumda. Bu yatırımlarla, son yıllarda yaşanan istihdam krizinin ardından yakalanan pozitif ivmenin korunması amaçlanıyor.

‘Barış İçin Güç’ diplomasisi ve teknoloji entegrasyonu

Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu personel artışını ‘Güç Yoluyla Barış’ stratejisinin temel bir bileşeni olarak tanımlıyor. Yeni personelin büyük bir bölümünün; insansız hava araçları (İHA), yapay zeka entegreli sistemler, siber güvenlik ve gelişmiş füze savunma sistemleri gibi yüksek teknoloji odaklı alanlarda görevlendirilmesi bekleniyor. 2027 bütçesinin, savaş yeteneklerini modernize ederken bu sistemleri kullanacak nitelikli insan gücünü de eş zamanlı olarak inşa etmeyi hedeflediği vurgulanıyor.