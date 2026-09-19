Pentagon'dan Honeywell'e 53,9 milyon dolarlık navigasyon sözleşmesi
Pentagon, ABD Donanması'nın WSN-7 atalet navigasyon sistemleri için Honeywell ile 53,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma 5 yıl sürecek.
Pentagon, navigasyon sistemleri tedariki için Honeywell ile anlaşma yaptı.
Pentagon tarafından duyurulan sözleşmenin bedeli 53,9 milyon dolar olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında Honeywell, ABD Donanması'na navigasyon sistemi bileşeni sağlayacak.
Minneapolis merkezli şirket, WSN-7 atalet navigasyon sisteminde kullanılan halka lazer jiroskoplar için parça üretecek.
Beş yıllık tedarik planı kapsamında 1.125 adede kadar bileşenin teslim edilmesi öngörülüyor.
WSN-7 sistemi, Donanma gemilerinin konum ve seyir bilgilerini GPS desteği olmadan da sürdürebilmesini sağlıyor.