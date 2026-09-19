  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Pentagon'dan Honeywell'e 53,9 milyon dolarlık navigasyon sözleşmesi
Takip Et

Pentagon'dan Honeywell'e 53,9 milyon dolarlık navigasyon sözleşmesi

Pentagon, ABD Donanması'nın WSN-7 atalet navigasyon sistemleri için Honeywell ile 53,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma 5 yıl sürecek.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Pentagon'dan Honeywell'e 53,9 milyon dolarlık navigasyon sözleşmesi
Takip Et

Pentagon, navigasyon sistemleri tedariki için Honeywell ile anlaşma yaptı.

Pentagon tarafından duyurulan sözleşmenin bedeli 53,9 milyon dolar olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında Honeywell, ABD Donanması'na navigasyon sistemi bileşeni sağlayacak.

Minneapolis merkezli şirket, WSN-7 atalet navigasyon sisteminde kullanılan halka lazer jiroskoplar için parça üretecek.

Beş yıllık tedarik planı kapsamında 1.125 adede kadar bileşenin teslim edilmesi öngörülüyor.

WSN-7 sistemi, Donanma gemilerinin konum ve seyir bilgilerini GPS desteği olmadan da sürdürebilmesini sağlıyor.

ABD'den Saab'a radar üretimi için 51,5 milyon dolarlık ek sözleşmeABD'den Saab'a radar üretimi için 51,5 milyon dolarlık ek sözleşmeSavunma Sanayi
Güney Kore, ABD'den 20 adet daha MH-60R Seahawk helikopteri alacakGüney Kore, ABD'den 20 adet daha MH-60R Seahawk helikopteri alacakSavunma Sanayi