Pentagon'dan Honeywell'e 53,9 milyon dolarlık navigasyon sözleşmesi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Pentagon, navigasyon sistemleri tedariki için Honeywell ile anlaşma yaptı.

Pentagon tarafından duyurulan sözleşmenin bedeli 53,9 milyon dolar olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında Honeywell, ABD Donanması'na navigasyon sistemi bileşeni sağlayacak.

Minneapolis merkezli şirket, WSN-7 atalet navigasyon sisteminde kullanılan halka lazer jiroskoplar için parça üretecek.

Beş yıllık tedarik planı kapsamında 1.125 adede kadar bileşenin teslim edilmesi öngörülüyor.

WSN-7 sistemi, Donanma gemilerinin konum ve seyir bilgilerini GPS desteği olmadan da sürdürebilmesini sağlıyor.