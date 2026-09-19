Pentagon'dan Lockheed Martin'e F-35 için 871 milyon dolarlık ek sözleşme

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı sözleşme makamı, mevcut F-35 Lightning II programı kapsamında önemli bir bütçe artışına gidildiğini duyurdu. Yayınlanan resmi sözleşme bültenine göre, yapılan son değişiklikle birlikte mevcut anlaşmaya 871 milyon dolarlık ek bir fon sağlandı.

Söz konusu sözleşme revizyonu, F-35 savaş uçaklarının küresel çapta yürütülen üretim ve tedarik süreçlerinin yanı sıra, halihazırda envanterde bulunan uçakların lojistik destek ve idame faaliyetlerini kapsıyor. Ek paketin, programın operasyonel sürekliliğini ve küresel tedarik zincirini güçlendirmesi hedefleniyor.

Üretim ve idame faaliyetleri kesintisiz sürecek

F-35 programının ana yüklenicisi konumunda bulunan savunma sanayi devi Lockheed Martin, uçağın farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt veren A, B ve C varyantlarının seri üretimine hız kesmeden devam ediyor. Son bütçe artışı, şirketin dünya genelindeki üretim, operasyonel bakım ve lojistik destek kabiliyetlerini sürdürebilmesi açısından kritik bir adım olarak kayda geçti.