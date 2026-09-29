Pentagon'dan Raytheon ile 16 müttefiki kapsayan dev AMRAAM anlaşması

Pentagon tarafından duyurulan ve 30 Haziran 2033'e kadar sürecek olan anlaşma; komple füzeleri, yedek güdüm bölümlerini ve ilgili lojistik çalışmaları kapsıyor. Sözleşme, Pentagon'un küresel mühimmat üretim kapasitesini genişletmeyi hedefleyen ‘Arsenal of Freedom’ programı kapsamında iki opsiyon yılı içeren beş yıllık bir çok yıllı tedarik planı olarak tanımlandı.

Yılda en az 1.900 füze hedefi

Bu yeni adım, Raytheon ile Pentagon arasında yılın başlarında imzalanan ve yıllık en az 1.900 adet AMRAAM üretimini destekleyen çerçeve anlaşmanın devamı niteliğini taşıyor. Üretim, şirketin Arizona Tucson'daki gelişmiş tesislerinde gerçekleştirilecek. Şirket, yaptığı yatırımlarla birlikte AMRAAM füze üretim kapasitesini bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkardığını açıklamıştı.

Askeri literatürde AIM-120 olarak da bilinen AMRAAM, savaş uçaklarının görüş ötesi (BVR) hedefleri etkisiz hale getirmek için kullandığı aktif radar güdümlü bir havadan havaya füze sistemidir. Sistem aynı zamanda Ukrayna'nın Rus seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı yoğun şekilde kullandığı NASAMS hava savunma sisteminin ana önleyicisi olarak kritik bir rol oynamaktadır.

16 müttefik ülkeye yabancı askeri satış

Sözleşme kapsamındaki üretimin önemli bir kısmı ABD'nin küresel müttefiklerine ayrıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre bu dev anlaşma; Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kuveyt, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve Tayvan olmak üzere toplam 16 ülkeye yönelik yabancı askeri satışları (FMS) da doğrudan içeriyor.